https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-المال-الروسي-الموازنة-قادرة-على-تحمل-تراجع-الاستهلاك-الأوروبي-للغاز-الروسي-1061737410.html

وزير المال الروسي: الموازنة قادرة على تحمل تراجع الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي

وزير المال الروسي: الموازنة قادرة على تحمل تراجع الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي

صرح وزير المال الروسي، أنطون سيلويانوف، بأن تراجع حجم استهلاك أوروبا من الغاز الروسي لن يؤدي إلى وقوع اختلال في موازنة روسيا الاتحادية، موضحا أن الأوروبيين لن... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T13:28+0000

2022-04-29T13:28+0000

2022-04-29T13:28+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول قدرة الموازنة الروسية على تحمل خفض حجم استهلاك الغاز الروسي من قبل الدول الأوروبية: "نضمن توازن الموازنة مع الأخذ بالاعتبار تلك التغيرات التي تحدث. فإنها (الموازنة) بالطبع قادرة على التحمل".وأضاف أن "أوروبا لن تكون قادرة بالتأكيد على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب، وستقوم بالحفاظ على توريدات. ومع ذلك، عندما يخطط الخبراء الروس للموازنة للفترات المقبلة، فإنهم بالطبع يأخذون في الاعتبار خفض حجم الاستهلاك من قبل الشركاء الأوروبيين، من ناحية. إلا أنهم، من ناحية أخرى، يأخذون في الحسبان أيضا احتمالات زيادة حجم التوريدات في اتجاهات أخرى"، موضحا أن هناك جهودا تبذل الآن لتنويع اتجاهات التوريدات، على وجه الخصوص نحو الشرق.وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها، اليوم الموافق 29 أبريل/نيسان، 65.4 مليون متر مكعب.

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