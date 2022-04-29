https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-المال-الروسي-الموازنة-قادرة-على-تحمل-تراجع-الاستهلاك-الأوروبي-للغاز-الروسي-1061737410.html
وزير المال الروسي: الموازنة قادرة على تحمل تراجع الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي
وزير المال الروسي: الموازنة قادرة على تحمل تراجع الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي
صرح وزير المال الروسي، أنطون سيلويانوف، بأن تراجع حجم استهلاك أوروبا من الغاز الروسي لن يؤدي إلى وقوع اختلال في موازنة روسيا الاتحادية، موضحا أن الأوروبيين لن... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:28+0000
2022-04-29T13:28+0000
2022-04-29T13:28+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول قدرة الموازنة الروسية على تحمل خفض حجم استهلاك الغاز الروسي من قبل الدول الأوروبية: "نضمن توازن الموازنة مع الأخذ بالاعتبار تلك التغيرات التي تحدث. فإنها (الموازنة) بالطبع قادرة على التحمل".وأضاف أن "أوروبا لن تكون قادرة بالتأكيد على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب، وستقوم بالحفاظ على توريدات. ومع ذلك، عندما يخطط الخبراء الروس للموازنة للفترات المقبلة، فإنهم بالطبع يأخذون في الاعتبار خفض حجم الاستهلاك من قبل الشركاء الأوروبيين، من ناحية. إلا أنهم، من ناحية أخرى، يأخذون في الحسبان أيضا احتمالات زيادة حجم التوريدات في اتجاهات أخرى"، موضحا أن هناك جهودا تبذل الآن لتنويع اتجاهات التوريدات، على وجه الخصوص نحو الشرق.وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها، اليوم الموافق 29 أبريل/نيسان، 65.4 مليون متر مكعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/بولندا-تزود-أوكرانيا-بأكثر-من-200-دبابة-من-طراز-تي-72-وعشرات-عربات-المشاة-المدرعة-1061734195.html
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العالم, روسيا
وزير المال الروسي: الموازنة قادرة على تحمل تراجع الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي
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صرح وزير المال الروسي، أنطون سيلويانوف، بأن تراجع حجم استهلاك أوروبا من الغاز الروسي لن يؤدي إلى وقوع اختلال في موازنة روسيا الاتحادية، موضحا أن الأوروبيين لن يتخلوا بسرعة عنه من ناحية، ومن ناحية أخرى سيزيد حجم توريدات الغاز الروسي إلى مناطق أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول قدرة الموازنة الروسية على تحمل خفض حجم استهلاك الغاز الروسي من قبل الدول الأوروبية: "نضمن توازن الموازنة مع الأخذ بالاعتبار تلك التغيرات التي تحدث. فإنها (الموازنة) بالطبع قادرة على التحمل".
وأضاف أن "أوروبا لن تكون قادرة بالتأكيد على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب، وستقوم بالحفاظ على توريدات. ومع ذلك، عندما يخطط الخبراء الروس للموازنة للفترات المقبلة، فإنهم بالطبع يأخذون في الاعتبار خفض حجم الاستهلاك من قبل الشركاء الأوروبيين، من ناحية. إلا أنهم، من ناحية أخرى، يأخذون في الحسبان أيضا احتمالات زيادة حجم التوريدات في اتجاهات أخرى"، موضحا أن هناك جهودا تبذل الآن لتنويع اتجاهات التوريدات، على وجه الخصوص نحو الشرق.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية
قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن عملية توريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا تجري كالمعتاد، بناء على طلبات المستهلكين التي يبلغ حجمها، اليوم الموافق 29 أبريل/نيسان، 65.4 مليون متر مكعب.