https://arabic.sputniknews.com/20220429/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تعلن-تمديد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-بعض-المطارات-1061728684.html

وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات

وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ 7 من مايو/ أيار... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T09:36+0000

2022-04-29T09:36+0000

2022-04-29T09:36+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى الساعة 03:45 من يوم 7 أيار/مايو 2022".وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوبي ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوضت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-توصي-شركات-الطيران-بالاستعداد-لإغلاق-محتمل-لنظام-الملاحة-gps-1061474525.html

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