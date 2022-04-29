عربي
الخارجية الإيرانية تصدر بيانا عاجلا بعد أنباء عن "اغتيال السفير القطري"
https://arabic.sputniknews.com/20220429/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تعلن-تمديد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-بعض-المطارات-1061728684.html
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ 7 من مايو/ أيار... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:36+0000
2022-04-29T09:36+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102505/56/1025055660_0:220:2857:1827_1920x0_80_0_0_294d1f3d3597ad40fc3ef1a8d5d5a3aa.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى الساعة 03:45 من يوم 7 أيار/مايو 2022".وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوبي ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوضت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-توصي-شركات-الطيران-بالاستعداد-لإغلاق-محتمل-لنظام-الملاحة-gps-1061474525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102505/56/1025055660_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_3ec2bb13de4f7243dd0c1e630e62fe68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات

09:36 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورمضيفات الخطوط الجوية الروسية "فيم أفيا" (Вим Авиа) الروسية
مضيفات الخطوط الجوية الروسية فيم أفيا (Вим Авиа) الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ 7 من مايو/ أيار المقبل.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى الساعة 03:45 من يوم 7 أيار/مايو 2022".
طيران مدني روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
وكالة النقل الجوي الروسية توصي شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS
22 أبريل, 07:13 GMT
وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.

ونصحت وكالة النقل الجوي المطارات المعنية وشركات الطيران، بتوضيح كافة التغييرات، عبر مواقعها الرسمية.

وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوبي ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.
يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوضت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.

وبحسب صحيفة "إرفيستيا" الروسية، فقد تم إرسال بيان رئيس الوكالة دميتري يادروف، إلى المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية إيغور مويسينكو ورؤساء الإدارات الإقليمية المشتركة للوكالة، الذي أحالها إلى إدارة شركات النقل الجوي.

وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала