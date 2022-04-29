https://arabic.sputniknews.com/20220429/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تعلن-تمديد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-بعض-المطارات-1061728684.html
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ 7 من مايو/ أيار... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:36+0000
2022-04-29T09:36+0000
2022-04-29T09:36+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى الساعة 03:45 من يوم 7 أيار/مايو 2022".وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوبي ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوضت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-توصي-شركات-الطيران-بالاستعداد-لإغلاق-محتمل-لنظام-الملاحة-gps-1061474525.html
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روسيا
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ 7 من مايو/ أيار المقبل.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى الساعة 03:45 من يوم 7 أيار/مايو 2022".
وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.
ونصحت وكالة النقل الجوي المطارات المعنية وشركات الطيران، بتوضيح كافة التغييرات، عبر مواقعها الرسمية.
وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوبي ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.
يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوضت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.
وبحسب صحيفة "إرفيستيا" الروسية، فقد تم إرسال بيان رئيس الوكالة دميتري يادروف، إلى المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية إيغور مويسينكو ورؤساء الإدارات الإقليمية المشتركة للوكالة، الذي أحالها إلى إدارة شركات النقل الجوي.
وصدرت التعليمات إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي، لمساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث يجب على الطيارين إخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، كما يتعين على شركات الطيران، من جانبها، إعداد أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد.