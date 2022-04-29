https://arabic.sputniknews.com/20220429/وكالة-تعطل-المفاوضات-بين-طالبان-وقطر-وتركيا-لتشغيل-المطارات-الأفغانية-1061741628.html
وكالة: تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
وكالة: تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
قال مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، إن المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:10+0000
2022-04-29T15:10+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، لكن إصرار حركة "طالبان" على أن يراقب مقاتلوها المنشآت، لا يزال عقبة أمام المفاوضات.ورغم تسيير بعض الرحلات الجوية المحلية والدولية من هذا المطار الذي لا يزال مفتوحا، من الضروري إدخال تحسينات كبيرة عليه حتى تتمكن شركات الطيران الرئيسية الأجنبية من استئناف رحلاتها بشكل كامل.في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة هذا الأسبوع على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال مسؤولون من الطرفين.لكن المحادثات التي شملت أيضا إعادة بناء مطارات في قندهار وهرات ومزار الشريف وخوست، وصلت إلى طريق مسدود.وأكد دبلوماسي يعمل في الدوحة ومطلع على المحادثات لوكالة "فرانس برس"، أن طالبان كانت "متصلبة للغاية" بشأن القضايا الأمنية في مطار كابول.وقال خبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قطر وتركيا تريدان أن يكون لهما رأي في إدارة الأمن في مطار كابول لأنهما "لا تثقان بطالبان".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/صحيفة-وفد-قطري-تركي-يتوجه-إلى-أفغانستان-للمشاركة-في-تشغيل-مطار-كابول-الدولي-1054471738.html
https://arabic.sputniknews.com/20211208/مصدر-القوات-الأمريكية-غادرت-أفغانستان-وبحوزتها-قواعد-بيانات-وزارة-الداخلية-ومطار-كابول-1053698979.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
وكالة: تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
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قال مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، إن المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود.
والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، لكن إصرار حركة "طالبان" على أن يراقب مقاتلوها المنشآت، لا يزال عقبة أمام المفاوضات.
23 ديسمبر 2021, 06:51 GMT
ورغم تسيير بعض الرحلات الجوية المحلية والدولية من هذا المطار الذي لا يزال مفتوحا، من الضروري إدخال تحسينات كبيرة عليه حتى تتمكن شركات الطيران الرئيسية الأجنبية من استئناف رحلاتها بشكل كامل.
في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة هذا الأسبوع على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال مسؤولون من الطرفين.
لكن المحادثات التي شملت أيضا إعادة بناء مطارات في قندهار وهرات ومزار الشريف وخوست، وصلت إلى طريق مسدود.
وقال مسؤول في طالبان طلب عدم الكشف عن هويته، إن "عقد مطار كابول مع الشركتين الحليفتين القطرية والتركية مخصص فقط للمساعدة الفنية".
وأضاف: "شعبنا سيحمي المطار. ووجود قوات أو خبراء أمن أجانب على أرضنا أمر غير مقبول لإمارة أفغانستان الإسلامية".
وأكد دبلوماسي يعمل في الدوحة ومطلع على المحادثات لوكالة "فرانس برس"، أن طالبان كانت "متصلبة للغاية" بشأن القضايا الأمنية في مطار كابول.
وقال خبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قطر وتركيا تريدان أن يكون لهما رأي في إدارة الأمن في مطار كابول لأنهما "لا تثقان بطالبان".