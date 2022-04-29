عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/وكالة-تعطل-المفاوضات-بين-طالبان-وقطر-وتركيا-لتشغيل-المطارات-الأفغانية-1061741628.html
وكالة: تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
وكالة: تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
قال مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، إن المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:10+0000
2022-04-29T15:10+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050024664_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e1201b98249d1d24eeb14b3518b00e.jpg
والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، لكن إصرار حركة "طالبان" على أن يراقب مقاتلوها المنشآت، لا يزال عقبة أمام المفاوضات.ورغم تسيير بعض الرحلات الجوية المحلية والدولية من هذا المطار الذي لا يزال مفتوحا، من الضروري إدخال تحسينات كبيرة عليه حتى تتمكن شركات الطيران الرئيسية الأجنبية من استئناف رحلاتها بشكل كامل.في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة هذا الأسبوع على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال مسؤولون من الطرفين.لكن المحادثات التي شملت أيضا إعادة بناء مطارات في قندهار وهرات ومزار الشريف وخوست، وصلت إلى طريق مسدود.وأكد دبلوماسي يعمل في الدوحة ومطلع على المحادثات لوكالة "فرانس برس"، أن طالبان كانت "متصلبة للغاية" بشأن القضايا الأمنية في مطار كابول.وقال خبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قطر وتركيا تريدان أن يكون لهما رأي في إدارة الأمن في مطار كابول لأنهما "لا تثقان بطالبان".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/صحيفة-وفد-قطري-تركي-يتوجه-إلى-أفغانستان-للمشاركة-في-تشغيل-مطار-كابول-الدولي-1054471738.html
https://arabic.sputniknews.com/20211208/مصدر-القوات-الأمريكية-غادرت-أفغانستان-وبحوزتها-قواعد-بيانات-وزارة-الداخلية-ومطار-كابول-1053698979.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050024664_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50e4ce83543dc0a54032af4000ffdc28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

وكالة: تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية

15:10 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarمقاتلو القوات الخاصة "البدري" التابعة لحركة "طالبان" (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة.
مقاتلو القوات الخاصة البدري التابعة لحركة طالبان (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، إن المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود.
والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، لكن إصرار حركة "طالبان" على أن يراقب مقاتلوها المنشآت، لا يزال عقبة أمام المفاوضات.
مطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
صحيفة: وفد قطري تركي يتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في تشغيل مطار كابول الدولي
23 ديسمبر 2021, 06:51 GMT
ورغم تسيير بعض الرحلات الجوية المحلية والدولية من هذا المطار الذي لا يزال مفتوحا، من الضروري إدخال تحسينات كبيرة عليه حتى تتمكن شركات الطيران الرئيسية الأجنبية من استئناف رحلاتها بشكل كامل.
في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة هذا الأسبوع على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال مسؤولون من الطرفين.
لكن المحادثات التي شملت أيضا إعادة بناء مطارات في قندهار وهرات ومزار الشريف وخوست، وصلت إلى طريق مسدود.

وقال مسؤول في طالبان طلب عدم الكشف عن هويته، إن "عقد مطار كابول مع الشركتين الحليفتين القطرية والتركية مخصص فقط للمساعدة الفنية".

جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
مصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
8 ديسمبر 2021, 11:56 GMT

وأضاف: "شعبنا سيحمي المطار. ووجود قوات أو خبراء أمن أجانب على أرضنا أمر غير مقبول لإمارة أفغانستان الإسلامية".

وأكد دبلوماسي يعمل في الدوحة ومطلع على المحادثات لوكالة "فرانس برس"، أن طالبان كانت "متصلبة للغاية" بشأن القضايا الأمنية في مطار كابول.
وقال خبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قطر وتركيا تريدان أن يكون لهما رأي في إدارة الأمن في مطار كابول لأنهما "لا تثقان بطالبان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала