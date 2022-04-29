https://arabic.sputniknews.com/20220429/يوم-النصر-بعد-انتظار-طويل-9-مايو-1945-1061740671.html
يوم النصر بعد انتظار طويل... 9 مايو 1945
يوم النصر بعد انتظار طويل... 9 مايو 1945
شاهدوا واستمعوا، إنه يوم النصر! 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:45+0000
2022-04-29T14:45+0000
2022-04-29T14:45+0000
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2022
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يوم النصر بعد انتظار طويل... 9 مايو 1945
يوم النصر بعد انتظار طويل... 9 مايو 1945
2022-04-29T14:45+0000
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PT1M41S
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
يوم النصر بعد انتظار طويل... 9 مايو 1945
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شاهدوا واستمعوا، إنه يوم النصر!