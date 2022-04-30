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أردوغان: تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر كما تفعل مع إسرائيل
أردوغان: تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر كما تفعل مع إسرائيل
صرح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة في أثناء عودته من السعودية أن "تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر على غرار ذلك الذي تطوره مع... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:57+0000
2022-04-30T12:57+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
مصر
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وأضاف أردوغان: "إن تركيا تسعى للصداقة لا العداء مع دول المنطقة، ونحن مستعدون لتطوير التعاون، وتركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر على غرار ما تقوم به مع إسرائيل، والنتائج الإيجابية يمكن أن تسهم في خطوات على أعلى مستوى".كما أشار أردوغان، إلى إن "أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام"، حسبما نقلته وكالة أنباء الأناضول.وأوضح أردوغان: "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين".وأعرب عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.وأردف: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/مؤسسة-النفط-الليبية-تحذر-من-كارثة-بيئية-في-ميناء-الزويتينة-1061758505.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, مصر

أردوغان: تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر كما تفعل مع إسرائيل

12:57 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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صرح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة في أثناء عودته من السعودية أن "تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر على غرار ذلك الذي تطوره مع إسرائيل".
وأضاف أردوغان: "إن تركيا تسعى للصداقة لا العداء مع دول المنطقة، ونحن مستعدون لتطوير التعاون، وتركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر على غرار ما تقوم به مع إسرائيل، والنتائج الإيجابية يمكن أن تسهم في خطوات على أعلى مستوى".
كما أشار أردوغان، إلى إن "أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام"، حسبما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
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وأوضح أردوغان: "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين".
وأعرب عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.
وأردف: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".
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