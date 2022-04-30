https://arabic.sputniknews.com/20220430/أردوغان-فوز-ماكرون-بانتخابات-الرئاسة-الفرنسية-صائب-وخسارة-المتطرفين-مكسب-للعالم-برمته-1061759443.html
أردوغان: فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية صائب وخسارة المتطرفين مكسب للعالم برمته
أردوغان: فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية صائب وخسارة المتطرفين مكسب للعالم برمته
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في انتخابات الرئاسة الفرنسية، كان صائبا من حيث العلاقات التركية الفرنسية، مؤكدا أن... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:11+0000
2022-04-30T12:11+0000
2022-04-30T12:11+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن "فوز ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية كان صائبا من حيث العلاقات الفرنسية التركية".ولفت إلى أن فوز ماكرون سيعزز علاقات بلاده مع فرنسا، متابعا "علاقتنا ستصبح أفضل بعد فوزه".ورأى رئيس تركيا أن ماكرون اتبع سياسة "عقلانية" في انتخابات الرئاسة، ولكن منافسيه لم يتمكنوا من تحليل هيكل فرنسا الاجتماعي بشكل جيد، على حد قوله.وشدد أردوغان على أن "خسارة المتطرفين في الانتخابات الفرنسية يعد مكسبا للعالم برمته".
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العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية صائب وخسارة المتطرفين مكسب للعالم برمته
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في انتخابات الرئاسة الفرنسية، كان صائبا من حيث العلاقات التركية الفرنسية، مؤكدا أن خسارة المتطرفين يعد مكسبا للعالم برمته.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن "فوز ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية كان صائبا من حيث العلاقات الفرنسية التركية".
ولفت إلى أن فوز ماكرون سيعزز علاقات بلاده مع فرنسا، متابعا "علاقتنا ستصبح أفضل بعد فوزه".
ورأى رئيس تركيا أن ماكرون اتبع سياسة "عقلانية" في انتخابات الرئاسة، ولكن منافسيه لم يتمكنوا من تحليل هيكل فرنسا الاجتماعي بشكل جيد، على حد قوله.
وشدد أردوغان على أن "خسارة المتطرفين في الانتخابات الفرنسية يعد مكسبا للعالم برمته".