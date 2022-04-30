أردوغان وغوتيريش يبحثان تطورات الأزمة في أوكرانيا
© AFP 2022 / HANDOUDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في المجمع الرئاسي، أنقرة، تركيا، 25 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / HANDOUD
بحث رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الأخيرة للأزمة في أوكرانيا.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع غوتيريش، تلقى خلالها الرئيس التركي معلومات بشأن نتائج محادثاته في كل من موسكو وكييف.
وجدد أردوغان استعداد بلاده لدعم جهود الأمم المتحدة تجاه مجموعة الاتصال الإنسانية وعمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.
بحث الرئيس رجب طيب #أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش، آخر تطورات #الحرب_الروسية_الاوكرانية .https://t.co/b84AqI5tiw pic.twitter.com/divRyRSpdj— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 30, 2022
وقال الرئيس التركي: "سنواصل حث كل من أوكرانيا وروسيا على التصرف بحكمة وعلى أساس المصالحة".
وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستواصل بكل حزم وصدق جهودها الرامية إلى تجاوز الأزمة القائمة في أوكرانيا، ومحاولة إرساء السلام.
ويذكر أن غوتيريش قد أجرى زيارة إلى روسيا وأوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التقى خلالها رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، وذلك بهدف محاولة إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا في محاولة لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا في محاولة لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.