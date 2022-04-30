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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/أردوغان-وغوتيريش-يبحثان-تطورات-الأزمة-في-أوكرانيا-1061770739.html
أردوغان وغوتيريش يبحثان تطورات الأزمة في أوكرانيا
أردوغان وغوتيريش يبحثان تطورات الأزمة في أوكرانيا
بحث رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الأخيرة للأزمة في أوكرانيا. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T21:45+0000
2022-04-30T21:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار تركيا اليوم
انطونيو غوتيريش
روسيا
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وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع غوتيريش، تلقى خلالها الرئيس التركي معلومات بشأن نتائج محادثاته في كل من موسكو وكييف.وجدد أردوغان استعداد بلاده لدعم جهود الأمم المتحدة تجاه مجموعة الاتصال الإنسانية وعمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستواصل بكل حزم وصدق جهودها الرامية إلى تجاوز الأزمة القائمة في أوكرانيا، ومحاولة إرساء السلام.ويذكر أن غوتيريش قد أجرى زيارة إلى روسيا وأوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التقى خلالها رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، وذلك بهدف محاولة إنهاء الأزمة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا في محاولة لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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أخبار تركيا اليوم, انطونيو غوتيريش, روسيا

أردوغان وغوتيريش يبحثان تطورات الأزمة في أوكرانيا

21:45 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / HANDOUDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في المجمع الرئاسي، أنقرة، تركيا، 25 نيسان/ أبريل 2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في المجمع الرئاسي، أنقرة، تركيا، 25 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / HANDOUD
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بحث رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الأخيرة للأزمة في أوكرانيا.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع غوتيريش، تلقى خلالها الرئيس التركي معلومات بشأن نتائج محادثاته في كل من موسكو وكييف.
وجدد أردوغان استعداد بلاده لدعم جهود الأمم المتحدة تجاه مجموعة الاتصال الإنسانية وعمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

وقال الرئيس التركي: "سنواصل حث كل من أوكرانيا وروسيا على التصرف بحكمة وعلى أساس المصالحة".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستواصل بكل حزم وصدق جهودها الرامية إلى تجاوز الأزمة القائمة في أوكرانيا، ومحاولة إرساء السلام.
ويذكر أن غوتيريش قد أجرى زيارة إلى روسيا وأوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التقى خلالها رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، وذلك بهدف محاولة إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا في محاولة لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:21 GMT
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