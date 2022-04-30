https://arabic.sputniknews.com/20220430/أصدقاء-روسيا-من-العالم-يتجمعون-لايصال-الحقيقة-الى-العالم-1061760587.html
أصدقاء روسيا يتجمعون من كل أنحاء العالم لإيصال الحقيقة
أصدقاء روسيا يتجمعون من كل أنحاء العالم لإيصال الحقيقة
قضية واحدة جمعت أصدقاء روسيا والممؤيدين لها من كل أنحاء العالم ، هي الحقيقة عن طبيعة المعركة التي تخوضها روسيا في حربها على النازية وعلى القيم غير الإنسانية... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:20+0000
2022-04-30T13:20+0000
2022-04-30T13:39+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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أصدقاء روسيا من العالم يتجمعون لايصال الحقيقة الى العالم
أصدقاء روسيا من العالم يتجمعون لايصال الحقيقة الى العالم
هذه الحقيقة التي يحاول الغرب إخفاءها عن الرأي العام، ويحجب كل وسائل الإعلام التي تخالف رأيه، وهنا جاءت مهمة أصدقاء روسيا في العالم في تجميع بعضهم البعض والوقوف صفا واحدا وإيصال المعلومة الموثقة إلى العالم، وليس الملفقة التي يخرجها الغرب ويصور روسيا بأنها معتدي. كما يحاول عزل روسيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن العالم، في الوقت الذي تدافع روسيا فيه عن أمنها وتحمي سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من اعتداءات همجية من القوميين الأوكرانيين على مدى الأعوام الثمانية الماضية.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
أصدقاء روسيا يتجمعون من كل أنحاء العالم لإيصال الحقيقة
13:20 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 30.04.2022) تابعنا عبر
قضية واحدة جمعت أصدقاء روسيا والممؤيدين لها من كل أنحاء العالم ، هي الحقيقة عن طبيعة المعركة التي تخوضها روسيا في حربها على النازية وعلى القيم غير الإنسانية التي أدخلها الغرب.
هذه الحقيقة التي يحاول الغرب إخفاءها عن الرأي العام، ويحجب كل وسائل الإعلام التي تخالف رأيه، وهنا جاءت مهمة أصدقاء روسيا في العالم في تجميع بعضهم البعض والوقوف صفا واحدا وإيصال المعلومة الموثقة إلى العالم، وليس الملفقة التي يخرجها الغرب ويصور روسيا بأنها معتدي. كما يحاول عزل روسيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن العالم، في الوقت الذي تدافع روسيا فيه عن أمنها وتحمي سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من اعتداءات همجية من القوميين الأوكرانيين على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
ضيف البرنامج رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ وأحد مؤسسي "مجلس أصدقاء روسيا العالمي" د. مسلم شعيتو يقول "إن هدف المجلس إيصال الحقائق إلى جميع الشرفاء في العالم بطرق مختلفة، غير الإعلامية من خلال أصدقاء ومحبي روسيا". ودعا د. مسلم كل من يحب روسيا إلى رفع علمها أو شعارات تسمح بها بلادهم في السابع من مايو/أيار من هذا الشهر، في حملة تضامنية مع روسيا و مناهضة للغرب ولسياسته التعسفية ورفض الهيمنة الأمريكية على العالم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق