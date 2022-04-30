https://arabic.sputniknews.com/20220430/أطعمة-ومشروبات-خطرة-عند-تناولها-على-معدة-فارغة-منها-الخبز-1061752549.html

أطعمة ومشروبات خطرة عند تناولها على معدة فارغة.. منها الخبز

أطعمة ومشروبات خطرة عند تناولها على معدة فارغة.. منها الخبز

وفقًا لخبيرة التغذية، إيلينا سولوماتينا، فإن بعض الأطعمة التي يتم تناولها على معدة فارغة لها تأثير "عدواني" على الجسم. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T05:49+0000

2022-04-30T05:49+0000

2022-04-30T05:49+0000

علوم

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وقالت خبيرة التغذية سولوماتينا في مقابلة مع "فيتشيرنايا موسكفا": "تناول أطعمة معينة على معدة فارغة يمكن أن يشكل خطرا على الصحة"، ومنها:المنتجات البيضاء: قالت الخبيرة إن الوجبة الأولى يجب ألا تتكون من الحبوب البيضاء - على سبيل المثال، الأرز أو السميد. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم تناول الخبز الأبيض أو دقيق القمح المكرر على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات السريعة ولها تأثير على نسبة السكر في الدم - بعد تناولها على معدة فارغة، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. بعد فترة، ستنخفض ​​أيضًا بسرعة، وتؤثر هذه التقلبات سلبًا على الجسم، وخاصة البنكرياس.الأطعمة والمشروبات مع الأحماض: "الأطعمة ذات الحموضة العالية، مثل الفاكهة، لا ينبغي أن تؤكل كوجبة أولى في اليوم."لا يجب، حسب رأي الخبيرة، شرب الماء مع إضافة الليمون على معدة فارغة، فهذه العادة يمكن أن يكون لها تأثير سيئ على المعدة. بسبب تهيج السطح الداخلي للمريء والمعدة بحمض الستريك، يزداد خطر تفاقم التهاب المعدة والعمليات الالتهابية الأخرى في الجهاز الهضمي.القهوة والشاي: أشارت إيلينا سولوماتينا إلى أن هذه المشروبات شديدة العدوانية على معدة فارغة، ينبغي تناولها بعد وقت قصير من تناول الطعام.لا تشرب القهوة على معدة فارغة، حتى مع الحليب. كما أن الشاي لا يصلح للمعدة الفارغة خاصة مع الزنجبيل فهو يهيج أنسجة الأعضاء الداخلية.المشروبات الغازية: تعتبر خطيرة عند تناولها على معدة فارغة بسبب قدرتها على تهيج الأغشية المخاطية غير المحمية. وشددت الخبيرة على أنه لا يجب شرب الماء الغازي حتى. أما المشروبات الغازية الحلوة، التي تشرب على معدة فارغة، فإنها تصبح "عدوا" حقيقيا للمعدة، بالإضافة إلى أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بشكل حاد.

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علوم