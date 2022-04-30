https://arabic.sputniknews.com/20220430/ألمانيا-تقاضي-إيطاليا-في-محكمة-العدل-الدولية-بسبب-أضرار-النازيين-1061758613.html
ألمانيا تقاضي إيطاليا في محكمة العدل الدولية بسبب أضرار النازيين
ألمانيا تقاضي إيطاليا في محكمة العدل الدولية بسبب أضرار النازيين
رفعت برلين دعوى قضائية ضد روما في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتقاضي في إيطاليا بشأن الأضرار التي تسببت فيها خلال الحرب العالمية الثانية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:55+0000
2022-04-30T11:55+0000
2022-04-30T11:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103576/60/1035766088_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_c36d25d9a42696aaf39071e216cee60a.jpg
وجاء في البيان الذي نشر على موقع المحكمة: "جمهورية ألمانيا الاتحادية رفعت قضية ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية بسبب حقيقة أنها (إيطاليا) لم تمتثل لحصانتها القضائية (ألمانيا) كدولة ذات سيادة".هذا وتستشهد ألمانيا بقرار محكمة صدر عام 2012 يؤكد أن البلاد تتمتع بحصانة قانونية من الدعاوى القضائية في المحاكم الأجنبية من ضحايا النازية. ومع ذلك، في عام 2014، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بأن الالتزام باتباع حكم 2012 يعتمد على المبدأ الأساسي للحماية القانونية للحقوق الأساسية وفقا للقانون الدستوري للبلاد.ووفقا لبرلين، "استمعت المحاكم الوطنية الإيطالية إلى عدد كبير من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا منذ عام 2012 في انتهاك للحصانة السيادية لألمانيا". ومنذ صدور القرار في 2014 ، نوقشت 15 دعوى قضائية على الأقل في دعاوى ضد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق "بسلوك الرايخ الألماني خلال الحرب العالمية الثانية".وتدعو برلين المحكمة إلى إعلان استمرار روما في انتهاك التزامها باحترام الحصانة السيادية لألمانيا من خلال اتخاذ "إجراءات قسرية" ضد ممتلكات الدولة على أراضيها أو التهديد باتخاذها. كما تريد ألمانيا من إيطاليا أن تضمن إنهاء الأحكام التي تنتهك حقها وتعويضها بالكامل عن الضرر. وجاء في البيان: "في طلبها، طلبت ألمانيا من المحكمة، على وجه الخصوص، إلزام إيطاليا بضمان عدم طرح الممتلكات الألمانية المذكورة في الطلب في مزاد علني حتى تقرر المحكمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103576/60/1035766088_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_eeb6ddd7d790609129cc92742068edf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ألمانيا تقاضي إيطاليا في محكمة العدل الدولية بسبب أضرار النازيين
تابعنا عبر
رفعت برلين دعوى قضائية ضد روما في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتقاضي في إيطاليا بشأن الأضرار التي تسببت فيها خلال الحرب العالمية الثانية.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع المحكمة: "جمهورية ألمانيا الاتحادية رفعت قضية ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية بسبب حقيقة أنها (إيطاليا) لم تمتثل لحصانتها القضائية (ألمانيا) كدولة ذات سيادة".
هذا وتستشهد ألمانيا بقرار محكمة صدر عام 2012 يؤكد أن البلاد تتمتع بحصانة قانونية من الدعاوى القضائية في المحاكم الأجنبية من ضحايا النازية. ومع ذلك، في عام 2014، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بأن الالتزام باتباع حكم 2012 يعتمد على المبدأ الأساسي للحماية القانونية للحقوق الأساسية وفقا للقانون الدستوري للبلاد.
ووفقا لبرلين، "استمعت المحاكم الوطنية الإيطالية إلى عدد كبير من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا منذ عام 2012 في انتهاك للحصانة السيادية لألمانيا". ومنذ صدور القرار في 2014 ، نوقشت 15 دعوى قضائية على الأقل في دعاوى ضد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق "بسلوك الرايخ الألماني خلال الحرب العالمية الثانية".
وتدعو برلين المحكمة إلى إعلان استمرار روما في انتهاك التزامها باحترام الحصانة السيادية لألمانيا من خلال اتخاذ "إجراءات قسرية" ضد ممتلكات الدولة على أراضيها أو التهديد باتخاذها. كما تريد ألمانيا من إيطاليا أن تضمن إنهاء الأحكام التي تنتهك حقها وتعويضها بالكامل عن الضرر. وجاء في البيان: "في طلبها، طلبت ألمانيا من المحكمة، على وجه الخصوص، إلزام إيطاليا بضمان عدم طرح الممتلكات الألمانية المذكورة في الطلب في مزاد علني حتى تقرر المحكمة".