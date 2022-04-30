https://arabic.sputniknews.com/20220430/إعلام-أمريكا-تدرس-تخفيف-متطلبات-التأشيرة-للمتخصصين-الروس-في-التكنولوجيا-الفائقة-1061751950.html
إعلام: أمريكا تدرس تخفيف متطلبات التأشيرة للمتخصصين الروس في التكنولوجيا الفائقة
إعلام: أمريكا تدرس تخفيف متطلبات التأشيرة للمتخصصين الروس في التكنولوجيا الفائقة
ذكرت وسائل الإعلام أن الإدارة الأمريكية تدرس فرصة لتخفيف متطلبات التأشيرة للمتخصصين الروس في التكنولوجيا الفائقة لإضعاف الإمكانات التكنولوجية لروسيا. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T03:46+0000
2022-04-30T03:46+0000
2022-04-30T03:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن اقتراح البيت الأبيض، المقدم إلى الكونغرس، يتوخى إسقاط القاعدة القائلة بأنه يجب أن يكون لمهنيي التكنولوجيا الفائقة الروس صاحب عمل للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل.وإذا تم اعتماد هذا الإجراء، فسيغطي أولئك الذين لديهم درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.وتأمل الولايات المتحدة في جذب الخبراء الروس ذوي الخبرة في تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم والحوسبة المتقدمة والهندسة النووية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الصاروخي وبعض المجالات الأخرى.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إعلام: أمريكا تدرس تخفيف متطلبات التأشيرة للمتخصصين الروس في التكنولوجيا الفائقة
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ذكرت وسائل الإعلام أن الإدارة الأمريكية تدرس فرصة لتخفيف متطلبات التأشيرة للمتخصصين الروس في التكنولوجيا الفائقة لإضعاف الإمكانات التكنولوجية لروسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن اقتراح البيت الأبيض، المقدم إلى الكونغرس، يتوخى إسقاط القاعدة القائلة بأنه يجب أن يكون لمهنيي التكنولوجيا الفائقة الروس صاحب عمل للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل.
وإذا تم اعتماد هذا الإجراء، فسيغطي أولئك الذين لديهم درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتأمل الولايات المتحدة في جذب الخبراء الروس ذوي الخبرة في تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم والحوسبة المتقدمة والهندسة النووية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الصاروخي وبعض المجالات الأخرى.