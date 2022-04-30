https://arabic.sputniknews.com/20220430/إعلام-اختيار-بايدن-سفيره-الجديد-في-السعودية-قد-يتسبب-بخيبة-أمل-لولي-العهد-1061760194.html

إعلام: اختيار بايدن سفيره الجديد في السعودية قد يتسبب بخيبة أمل لولي العهد

إعلام: اختيار بايدن سفيره الجديد في السعودية قد يتسبب بخيبة أمل لولي العهد

أشار تقرير إعلامي إلى أن اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن السفير الجديد للولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سيعتبر على الأرجح خيبة أمل لولي العهد... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T13:07+0000

2022-04-30T13:07+0000

2022-04-30T13:33+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب التقرير الذي نشره موقع businessinsider، وصف ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأقصى في وزارة الخارجية في الفترة من 2019 إلى يناير 2021، ترشيح السفير مايكل راتني، أنه ربما يمثل خيبة أمل أو حتى إهانة لولي العهد السعودي، مضيفا أن راتني دبلوماسي متمكن للغاية وشغل مناصب مهمة وعمله في غاية الاحترام.هذا ورشح بايدن راتني لمنصب السفير خلفا لرحيل جون أبي زيد، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، من الرياض العام الماضي.وتابع قائلا: "ومن بين السفراء السابقين الآخرين مؤخرا، جوزيف ويستفال، وكيل وزارة الجيش الأمريكي السابق، وجيمس سميث، المدير التنفيذي السابق في شركة رايثيون لتصنيع الأسلحة. لكن راتني، وهو دبلوماسي محترم على نطاق واسع ويتحدث العربية، هو أول ضابط في الخدمة الخارجية يتولى هذا المنصب منذ تشارلز فريمان في عام 1989".وقال شينكر إن تعيين راتني قد يلاقى باستياء من السعودية. حيث كان أحد المبادئ الأساسية للعلاقة بين البلدين هو الضمان الأمريكي للأمن السعودي، وتحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية رئيسية في الرياض وتبيع ملايين الدولارات من الأسلحة للسعوديين كل عام. قد يشير اختيار راتني للرياض إلى أن بايدن ليس معنيًا بأمن المملكة العربية السعودية مثل أسلافه.وبحسب التقرير يأتي ترشيح راتني في وقت متوتر بالنسبة للشراكة السعودية الأمريكية. ولقد وجهت إدارة بايدن اللوم لمحمد بن سلمان علنًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، وأثارت دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.بدوره، ورد أن محمد بن سلمان تجاهل مكالمات بايدن الهاتفية وطلبات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط، وقال إنه لا يهتم بما يعتقده بايدن عنه. كما أن السعوديين غاضبون أيضا من الرد الأمريكي الضعيف على هجمات "المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في شبه الجزيرة العربية"، حيث تتوقع المملكة العربية السعودية أن تضمن الولايات المتحدة أمنها.

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية