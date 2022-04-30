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https://arabic.sputniknews.com/20220430/إعلام-ماكرون-يتعهد-لزيلينسكي-بتعزيز-المساعدات-العسكرية-والإنسانية-لأوكرانيا-1061758965.html
إعلام: ماكرون يتعهد لزيلينسكي بتعزيز المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا
إعلام: ماكرون يتعهد لزيلينسكي بتعزيز المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا
ذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بزيادة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:24+0000
2022-04-30T12:26+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأجرى رئيسا فرنسا وأوكرانيا محادثة هاتفية اليوم السبت.ووفقًا للقناة، فقد وعد ماكرون زيلينسكي بـ"تعزيز المساعدات لأوكرانيا من الأسلحة الدفاعية والدعم الإنساني".في أوائل فبراير، زار ماكرون موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي اليوم التالي، زار الرئيس الفرنسي كييف. بعد الحوار في موسكو، وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. يحافظ ماكرون أيضًا على اتصالات مع زيلينسكي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي لا يستبعد إمكانية زيارة جديدة لأوكرانيا، لكنه يعتقد أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الرحلة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: ماكرون يتعهد لزيلينسكي بتعزيز المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا

12:24 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 30.04.2022)
© AFP 2022 / ludovic MARINماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / ludovic MARIN
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ذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بزيادة المساعدات العسكرية والإنسانية لكييف.
وأجرى رئيسا فرنسا وأوكرانيا محادثة هاتفية اليوم السبت.
ووفقًا للقناة، فقد وعد ماكرون زيلينسكي بـ"تعزيز المساعدات لأوكرانيا من الأسلحة الدفاعية والدعم الإنساني".
في أوائل فبراير، زار ماكرون موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي اليوم التالي، زار الرئيس الفرنسي كييف. بعد الحوار في موسكو، وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. يحافظ ماكرون أيضًا على اتصالات مع زيلينسكي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي لا يستبعد إمكانية زيارة جديدة لأوكرانيا، لكنه يعتقد أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الرحلة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:45 GMT
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