https://arabic.sputniknews.com/20220430/إعلام--بايدن-جعل-البيت-الأبيض-مملا-كما-وعد-1061753944.html
إعلام: بايدن جعل البيت الأبيض مملا كما وعد
إعلام: بايدن جعل البيت الأبيض مملا كما وعد
أصبح البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مملا، ويشكو الصحفيون من المشاعر السلبية للتواصل مع المتحدثة الرسمية باسمه جين بساكي، كما وتقوم إدارات... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T07:28+0000
2022-04-30T07:28+0000
2022-04-30T07:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ما أشار تقرير لمجلة "بوليتيكو" فإن بايدن وعد بجعل الأخبار من واشنطن مملة مرة أخرى.وأشار الصحفييون الذين يغطون أحداث البيت الأبيض إلى أن بساكي جيدة في وظيفتها، لكن التواصل معها غالبا لا يترك للصحفيين مشاعر جيدة.وأضاف التقرير إن القنوات التلفزيونية تقلل ميزانيات البرامج والمشاريع الخاصة المخصصة للبيت الأبيض، حتى الكتب المتعلقة بالإدارة تباع بشكل أسوأ. على سبيل المثال، بيعت سيرة ذاتية حديثة للسيدة الأولى جيل بايدن 250 نسخة في أسبوعها الأول. ويشير المنشور إلى أن قيادة الشبكات التلفزيونية تستعد لعودة دور الحزب الجمهوري بعد نتائج الانتخابات النصفية بتعيين ممثلين عن الجمعية السياسية.وتحدث التقرير عن مناوشات الإدارة مع الصحفيين وتصريحات بايدن اللاذعة حول بعض ممثلي الإعلام، وأشار التقرير نقلا عن رئيس إحدى شبكات الكابل "إن بايدن، ليس كما كان من قبل".
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: بايدن جعل البيت الأبيض مملا كما وعد
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أصبح البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مملا، ويشكو الصحفيون من المشاعر السلبية للتواصل مع المتحدثة الرسمية باسمه جين بساكي، كما وتقوم إدارات القنوات التلفزيونية بخفض ميزانيات المشاريع الخاصة بتغطية أحداث البيت الأبيض.
وبحسب ما أشار تقرير لمجلة
"بوليتيكو" فإن بايدن وعد بجعل الأخبار
من واشنطن مملة مرة أخرى.
وأشار الصحفييون الذين يغطون أحداث البيت الأبيض إلى أن بساكي جيدة في وظيفتها، لكن التواصل معها غالبا لا يترك للصحفيين مشاعر جيدة.
وأضاف التقرير إن القنوات التلفزيونية تقلل ميزانيات البرامج والمشاريع الخاصة المخصصة للبيت الأبيض، حتى الكتب المتعلقة بالإدارة تباع بشكل أسوأ. على سبيل المثال، بيعت سيرة ذاتية حديثة للسيدة الأولى جيل بايدن 250 نسخة في أسبوعها الأول. ويشير المنشور إلى أن قيادة الشبكات التلفزيونية تستعد لعودة دور الحزب الجمهوري بعد نتائج الانتخابات النصفية بتعيين ممثلين عن الجمعية السياسية.
وتحدث التقرير عن مناوشات الإدارة مع الصحفيين وتصريحات بايدن اللاذعة حول بعض ممثلي الإعلام، وأشار التقرير نقلا عن رئيس إحدى شبكات الكابل "إن بايدن، ليس كما كان من قبل".