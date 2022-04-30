https://arabic.sputniknews.com/20220430/إيران-تعلن-زيادة-رحلاتها-الجوية-إلى-أوروبا-خلال-العام-الجاري-1061770633.html
إيران تعلن زيادة رحلاتها الجوية إلى أوروبا خلال العام الجاري
إيران تعلن زيادة رحلاتها الجوية إلى أوروبا خلال العام الجاري
أعلنت منظمة الطيران المدني في إيران أن الناقل الوطني للبلاد (إيران إير) ستزيد رحلاتها الجوية إلى أوروبا في العام الجاري. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T21:44+0000
2022-04-30T21:44+0000
2022-04-30T21:44+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102335/88/1023358868_0:11:5724:3231_1920x0_80_0_0_0d64c5b4fa680913938257920a72d985.jpg
جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "إرنا" الرسمية مساء اليوم السبت، نقلا عن رئيس منظمة الطيران المدني في إيران محمد محمدي.وفي مارس/آذار من عام 2020، اضطرت "إيران إير" تحت وطأة ضغوط العقوبات الاقتصادية إلى وقف جميع رحلاتها الجوية إلى دول أوروبا حتى إشعار آخر.ووقتها، أصدرت "إيران إير" بيانا عبر موقعها، يفيد بوقف الشركة تسيير رحلات طيران إلى بلدان القارة الأوروبية "نظرا للقيود التي فرضت لأسباب غير معروفة".وبعد ذلك بيومين، أعلنت الشركة، استئناف رحلاتها إلى أوروبا بعد تعليقها على خلفية إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرتها.ويأتي الإعلان عن زيادة إيران رحلاتها الجوية إلى أوروبا في العام الجاري، على وقع التقدم الذي تشهده المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية فيينا بين طهران والقوى الكبرى، المتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102335/88/1023358868_137:0:5225:3816_1920x0_80_0_0_ba7c24260ab0e3459c428634ec72ea32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
إيران تعلن زيادة رحلاتها الجوية إلى أوروبا خلال العام الجاري
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الطيران المدني في إيران أن الناقل الوطني للبلاد (إيران إير) ستزيد رحلاتها الجوية إلى أوروبا في العام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "إرنا
" الرسمية مساء اليوم السبت، نقلا عن رئيس منظمة الطيران المدني في إيران محمد محمدي.
وفي مارس/آذار من عام 2020، اضطرت "إيران إير" تحت وطأة ضغوط العقوبات الاقتصادية إلى وقف جميع رحلاتها الجوية إلى دول أوروبا حتى إشعار آخر.
ووقتها، أصدرت "إيران إير" بيانا عبر موقعها، يفيد بوقف الشركة تسيير رحلات طيران إلى بلدان القارة الأوروبية "نظرا للقيود التي فرضت لأسباب غير معروفة".
وبعد ذلك بيومين، أعلنت الشركة، استئناف رحلاتها إلى أوروبا
بعد تعليقها على خلفية إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرتها.
ويأتي الإعلان عن زيادة إيران رحلاتها الجوية إلى أوروبا في العام الجاري، على وقع التقدم الذي تشهده المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية فيينا بين طهران والقوى الكبرى، المتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018.