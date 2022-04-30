https://arabic.sputniknews.com/20220430/إيلون-ماسك-للنائبة-الأمريكية-كورتيز-توقفي-عن-مغازلتي-أنا-خجول-1061768939.html

إيلون ماسك للنائبة الأمريكية "كورتيز": توقفي عن مغازلتي.. أنا خجول

إيلون ماسك للنائبة الأمريكية "كورتيز": توقفي عن مغازلتي.. أنا خجول

علق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، على مغازلة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي الأمريكية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T19:44+0000

2022-04-30T19:44+0000

2022-04-30T19:44+0000

إيلون ماسك

مجتمع

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ووجه ماسك رده على النائبة الأمريكية ألكساندريا كورتيز، مساء أمس الجمعة، حينما غازلته بعد توصله إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة "تويتر" على شراء منصة التواصل الاجتماعي بقيمة تبلغ 44 مليار دولار.وقال إيلون ماسك لألسكاندريا أوكاسيو كورتيز: "توقفي عن مغازلتي.. أنا حقا خجول".ويذكر أن النائبة اليسارية قد أكدت في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن حجم الكراهية تضخم في وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية سيطرة أصحاب الملايين عليها، وذلك في إشارة إلى ماسك، الذي استحوذ على "تويتر" قبل أيام.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية،الاثنين الماضي، أنه سيتم الإعلان عن الصفقة اليوم، وذلك بعد أيام من إعلان إيلون ماسك أنه يريد شراء "تويتر" مقابل 43 مليار دولار أمريكي، وهي القيمة التي ارتفعت إلى 44 مليار حسبما تم الإعلان عنه.ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أطراف الصفقة أن كلا الجانبين يعملان على استكمالها وفقا للعرض الذي قدمه الملياردير الأمريكي وهو 54.2 دولار للسهم بقيمة إجمالية تتجاوز 43 مليار دولار.تسببت هذه الأنباء في ارتفاع قيمة أسهم "تويتر" في منتصف تعاملات اليوم في سوق المال، بحسب الصحيفة، في ذات الوقت الذي يؤكد فيه إيلون ماسك أن قيمة السهم التي حددها مسبقا هي الأفضل وهي القيمة النهائية التي يمكن وضعها.وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أكد أن حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على "تويتر".

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إيلون ماسك, مجتمع