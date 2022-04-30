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https://arabic.sputniknews.com/20220430/الإمارات-تعلن-تحديث-إجراءات-الدخول-إلى-أراضيها-عبر-منافذها-المختلفة-1061755291.html
الإمارات تعلن تحديث إجراءات الدخول إلى أراضيها عبر منافذها المختلفة
الإمارات تعلن تحديث إجراءات الدخول إلى أراضيها عبر منافذها المختلفة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديث إجراءات الدخول إلى أراضيها عبر منافذها المختلفة. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T08:33+0000
2022-04-30T08:33+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مجلس التعاون الخليجي
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بيان مشترك مساء الجمعة، إنه تم تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة، وبدء التطبيق الفوري للقرار.ويتضمن التحديث السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى دولة الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.وأفادت الهيئتان بأن الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعما لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتماشياً مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي قد أعلنت يوم الخميس، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.تأتي هذه الإجراءات ضمن قرارات تخفيف القيود تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-السفر-والتنقل-بين-دول-الخليج-1061723819.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجلس التعاون الخليجي

الإمارات تعلن تحديث إجراءات الدخول إلى أراضيها عبر منافذها المختلفة

08:33 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديث إجراءات الدخول إلى أراضيها عبر منافذها المختلفة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بيان مشترك مساء الجمعة، إنه تم تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة، وبدء التطبيق الفوري للقرار.
ويتضمن التحديث السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى دولة الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.
وأفادت الهيئتان بأن الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعما لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتماشياً مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر والتنقل بين دول الخليج
أمس, 07:03 GMT
وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي قد أعلنت يوم الخميس، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن قرارات تخفيف القيود تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة.
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