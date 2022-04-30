https://arabic.sputniknews.com/20220430/البنتاغون-يواصل-حث-الأمريكيين-على-عدم-الذهاب-إلى-أوكرانيا-1061755186.html
البنتاغون يواصل حث الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا
البنتاغون يواصل حث الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا
جددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" حث مواطنيها على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أمريكي حتفه أثناء قتاله ضد القوات... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T08:40+0000
2022-04-30T08:40+0000
2022-04-30T08:40+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي قوله: "نواصل حض الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا"، واصفا خبر مقتل الشاب الأمريكي ويلي جوزف كانسل بالـ"محزن".وصرحت والدة القتيل، ريبيكا كابريرا، بأن ابنها الذي أعلن مقتله يوم الاثنين الماضي عن 22 عاما، كان قد وصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس/ آذار الماضي، لأنه أراد احتواء ما وصفه بالتهديد، هناك ومنع وصوله إلى بلاده.يذكر أن الشاب القتيل وويلي جوزف كانسل كان عسكريا سابقا في مشاة البحرية، وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وتطوع للقتال في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
البنتاغون يواصل حث الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا
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جددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" حث مواطنيها على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أمريكي حتفه أثناء قتاله ضد القوات الروسية بحسب أفراد من عائلته.
ونقلت قناة "العربية
" عن المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي قوله: "نواصل حض الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا"، واصفا خبر مقتل الشاب الأمريكي ويلي جوزف كانسل بالـ"محزن".
وصرحت والدة القتيل، ريبيكا كابريرا، بأن ابنها الذي أعلن مقتله يوم الاثنين الماضي عن 22 عاما، كان قد وصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس/ آذار الماضي، لأنه أراد احتواء ما وصفه بالتهديد، هناك ومنع وصوله إلى بلاده.
يذكر أن الشاب القتيل وويلي جوزف كانسل كان عسكريا سابقا في مشاة البحرية، وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وتطوع للقتال في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.