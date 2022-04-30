https://arabic.sputniknews.com/20220430/الجيش-الأمريكي-يعلن-البدء-في-تدريب-القوات-الأوكرانية-بألمانيا-1061754262.html

الجيش الأمريكي يعلن البدء في تدريب القوات الأوكرانية بألمانيا

الجيش الأمريكي يعلن البدء في تدريب القوات الأوكرانية بألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية أمريكية بألمانيا. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T07:52+0000

2022-04-30T07:52+0000

2022-04-30T07:52+0000

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "هذه الجهود تعتمد على التدريب الأولي على المدفعية الذي تلقته القوات الأوكرانية بالفعل".وأضاف أن "التدريبات ستشمل أيضا التدرب على استخدام أنظمة الرادار والمركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا كجزء من حزمة المساعدة العسكرية لأوكرانيا".وأوضح كيربي أن "ألمانيا واحدة من 3 مواقع تستخدمها الولايات المتحدة لتدريب الأوكرانيين خارج بلادهم، لكنها لم تكشف عن المواقع الأخرى".كما أشار إلى أن "قوات الحرس الوطني الأمريكية هي من ستتولى الجزء الأكبر من تدريب الجنود الأوكرانيين".وكان بايدن قد أعلن الخميس الماضي أنه طلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافي لدعم أوكرانيا.وكشف أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.ولاحقا أوضح البيت الأبيض أن "هذا المبلغ سيغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا".وأوضح أن "المبلغ يشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية، و8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، و3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية، و500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإنتاج الغذاء".

https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بعشرة-أسلحة-مضادة-للدبابات-مقابل-كل-دبابة-روسية-1061713433.html

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