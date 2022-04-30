عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الجيش-الإسرائيلي-يطوق-بلدة-سلفيت-عقب-إطلاق-نار-أدى-لمقتل-حارس-أمن-1061754558.html
الجيش الإسرائيلي يطوق بلدة سلفيت عقب إطلاق نار أدى لمقتل حارس أمن
الجيش الإسرائيلي يطوق بلدة سلفيت عقب إطلاق نار أدى لمقتل حارس أمن
قال الجيش الإسرائيلي إنه طوق بلدة سلفيت وسط الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل حارس أمن بمستوطنة أرئيل، فيما تحدثت تقارير عن تبنى الذراع المسلح... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T08:00+0000
2022-04-30T08:00+0000
العالم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060464102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de1a2de8fe4dec0d81740f7c10979a92.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، "ترأس قائد القيادة الوسطى العسكرية وقائد فرقة يهودا والسامرة اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة الشاباك [جهاز الأمن العام] والشرطة في المكان الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي بإطلاق النار في مدخل مدينة أرئيل. تواصل القوات مطاردة المخربيْن الفلسطينييْن وتطويق مدينة سلفيت، وتجري أعمال تفتيش في مدخل ومخرج المدينة".وأوضح البيان أن فلسطينيين وصلا بسيارة إلى نقطة الحراسة الغربية في مدخل مدينة أرئيل ونزلا منها، وأطلقا النار نحو حارس الأمن الذي تواجد في النقطة.وبين أن القوات أغلقت الطرقات وقامت بأعمال تمشيط بناء على معلومات استخبارية من الشاباك.في السياق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لملثم يزعم تبني كتائب "شهداء الأقصى" الهجوم. ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل ولم تورده وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية.فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا يدعى، يحيى عدوان، 27 عاما، قد قتل برصاص الاحتلال الحي في بلدة عزون قرب قلقيلية أثناء مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-فلسطيني-بالرصاص-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1061750642.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060464102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_11a7e10509479163bbc2d19ad74f91b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطوق بلدة سلفيت عقب إطلاق نار أدى لمقتل حارس أمن

08:00 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
تابعنا عبرTelegram
قال الجيش الإسرائيلي إنه طوق بلدة سلفيت وسط الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل حارس أمن بمستوطنة أرئيل، فيما تحدثت تقارير عن تبنى الذراع المسلح لحركة "فتح" المسؤولية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، "ترأس قائد القيادة الوسطى العسكرية وقائد فرقة يهودا والسامرة اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة الشاباك [جهاز الأمن العام] والشرطة في المكان الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي بإطلاق النار في مدخل مدينة أرئيل. تواصل القوات مطاردة المخربيْن الفلسطينييْن وتطويق مدينة سلفيت، وتجري أعمال تفتيش في مدخل ومخرج المدينة".

وأوضح البيان أن فلسطينيين وصلا بسيارة إلى نقطة الحراسة الغربية في مدخل مدينة أرئيل ونزلا منها، وأطلقا النار نحو حارس الأمن الذي تواجد في النقطة.
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
مقتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
أمس, 23:23 GMT

وبين أن القوات أغلقت الطرقات وقامت بأعمال تمشيط بناء على معلومات استخبارية من الشاباك.

في السياق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لملثم يزعم تبني كتائب "شهداء الأقصى" الهجوم. ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل ولم تورده وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا يدعى، يحيى عدوان، 27 عاما، قد قتل برصاص الاحتلال الحي في بلدة عزون قرب قلقيلية أثناء مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала