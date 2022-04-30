https://arabic.sputniknews.com/20220430/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-مهاجمين-من-أنصار-الله-في-محافظة-الضالع-1061750960.html
الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من "أنصار الله" في محافظة الضالع
الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من "أنصار الله" في محافظة الضالع
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، إلحاق خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر مواجهات في محافظة الضَالِع وسط اليمن، في ظل هدنة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T00:35+0000
2022-04-30T00:35+0000
2022-04-30T00:35+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، إن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل باتجاه مواقع في قطاعي صُبيرة والفَاخِر شمالي الضَالِع".وأضافت أن "قوات الجيش أحبطت محاولة الحوثيين وأجبرتهم على الفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم".وأكدت الدفاع اليمنية، "جاهزية الجيش للتعامل مع محاولات الحوثيين التسلل في مختلف جبهات محافظة الضَالِع".وفي الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة التي تديرها جماعة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211002/الجيش-اليمني-مقتل-وإصابة-19-مسلحا-من-الحوثيين-في-كمائن-غرب-الضالع-1050321905.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من "أنصار الله" في محافظة الضالع
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، إلحاق خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر مواجهات في محافظة الضَالِع وسط اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة التي تدخل شهرها الثاني.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، إن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل باتجاه مواقع في قطاعي صُبيرة والفَاخِر شمالي الضَالِع".
وأضافت أن "قوات الجيش أحبطت محاولة الحوثيين وأجبرتهم على الفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم".
وأكدت الدفاع اليمنية، "جاهزية الجيش للتعامل مع محاولات الحوثيين التسلل في مختلف جبهات محافظة الضَالِع".
وفي الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة التي تديرها جماعة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة
معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.