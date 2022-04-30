https://arabic.sputniknews.com/20220430/الحرس-الثوري-أي-تهديد-لمصالحنا-سنوجه-ردا-قاصما-بما-يلقي-الندم-في-قلوب-الأعداء-1061763262.html

الحرس الثوري: أي تهديد لمصالحنا سنوجه ردا قاصما بما يلقي الندم في قلوب الأعداء

الحرس الثوري: أي تهديد لمصالحنا سنوجه ردا قاصما بما يلقي الندم في قلوب الأعداء

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي تنكسيري، اليوم السبت، إن حدودنا البحرية في أفضل حال اليوم، ولن نسمح بالتطاول على مصالحنا الوطنية،... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T15:25+0000

2022-04-30T15:25+0000

2022-04-30T15:26+0000

إيران

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وأجرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، لقاء مع العميد تنكسيري، استعرض خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية الإيرانية، موضحا أنها تتمتع بأحسن الظروف.وأكد القائد العسكري الإيراني أن بحرية الحرس الثوري لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، مشددا على أن البحرية الإيرانية قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة.واستطرد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي تنكسيري: لو شعرنا بوجود أي تهديد ضد مصالح نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس ومواردنا الوطنية، سنوجّه ردا قاصما على هذه التحركات وبما يلقي الندم في قلوب الأعداء.وفي سياق متصل، أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، في وقت سابق اليوم، أن مدمرتين جديدتين مزودتين بأحدث التكنولوجيا سوف تدخلان قريبا في الخدمة بالجيش الإيراني.ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن إيراني، قوله إن المدمرتين "زاغرس" و"دماوند2" حققتا التقدم وفق الخطة المرسومة وسيتم تدشينهما قريبا.وأوضح أنه بعد إجراء الاختبارات الكاملة لهما ونقل معلوماتهما للقسم الفني والصناعي بالقوة البحرية وتحديثهما وفق أحدث التكنولوجيا، سوف تنضمان للقوة البحرية للجيش.وفي وقت سابق، صرح قائد البحرية الإيرانية، بأن التواجد في المياه الدولية والبعيدة أحد أهدافها. وأضاف أنه تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.وأوضح أن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، لافتا إلى أن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.

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