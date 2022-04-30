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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1061754407.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث طائرات من... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T07:55+0000
2022-04-30T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 طائرة مسيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز "Bayraktar TB-2"، فوق مناطق غورلوفكا، وشيرفوني أوسكول، وبيتمانوفو، وكراماتورسك، وكوزينكا، وكاربوفكا، وبوتيلينو، ونوفواختيركا، وفيليكي ليمان، وبريموجا".كما أكد أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 20 قوميا متطرفا ودمرت 10 مدرعات خلال الليل.وأضاف أن المدفعية الروسية ضربت 359 هدفا للقوات الأوكرانية بما في ذلك 15 مستودعا لأسلحة صواريخ وذخيرة.كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت بالصواريخ الجوية عالية الدقة أربعة مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية

07:55 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022
مركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز "بيرقدار تي بي-2" (Bayraktar TB-2)، وراجمتا صواريخ "سميرتش".
وقال كوناشينكوف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 طائرة مسيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز "Bayraktar TB-2"، فوق مناطق غورلوفكا، وشيرفوني أوسكول، وبيتمانوفو، وكراماتورسك، وكوزينكا، وكاربوفكا، وبوتيلينو، ونوفواختيركا، وفيليكي ليمان، وبريموجا".
كما أكد أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 20 قوميا متطرفا ودمرت 10 مدرعات خلال الليل.
وأضاف أن المدفعية الروسية ضربت 359 هدفا للقوات الأوكرانية بما في ذلك 15 مستودعا لأسلحة صواريخ وذخيرة.
كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت بالصواريخ الجوية عالية الدقة أربعة مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:42 GMT
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