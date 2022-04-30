https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1061754407.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث طائرات من... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T07:55+0000
2022-04-30T07:55+0000
2022-04-30T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 طائرة مسيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز "Bayraktar TB-2"، فوق مناطق غورلوفكا، وشيرفوني أوسكول، وبيتمانوفو، وكراماتورسك، وكوزينكا، وكاربوفكا، وبوتيلينو، ونوفواختيركا، وفيليكي ليمان، وبريموجا".كما أكد أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 20 قوميا متطرفا ودمرت 10 مدرعات خلال الليل.وأضاف أن المدفعية الروسية ضربت 359 هدفا للقوات الأوكرانية بما في ذلك 15 مستودعا لأسلحة صواريخ وذخيرة.كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت بالصواريخ الجوية عالية الدقة أربعة مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز "بيرقدار تي بي-2" (Bayraktar TB-2)، وراجمتا صواريخ "سميرتش".
وقال كوناشينكوف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 طائرة مسيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز "Bayraktar TB-2"، فوق مناطق غورلوفكا، وشيرفوني أوسكول، وبيتمانوفو، وكراماتورسك، وكوزينكا، وكاربوفكا، وبوتيلينو، ونوفواختيركا، وفيليكي ليمان، وبريموجا".
كما أكد أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 20 قوميا متطرفا ودمرت 10 مدرعات خلال الليل.
وأضاف أن المدفعية الروسية ضربت 359 هدفا للقوات الأوكرانية بما في ذلك 15 مستودعا لأسلحة صواريخ وذخيرة.
كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت بالصواريخ الجوية عالية الدقة أربعة مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية.