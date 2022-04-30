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https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-اليوم-الـ66-من-العملية-العسكرية-1061765495.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 من العملية العسكرية
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 من العملية العسكرية
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 للعملية العسكرية الروسية الخاصة. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T17:25+0000
2022-04-30T17:25+0000
العالم
رصد عسكري
روسيا
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وأعلن بيان الدفاع الآتي: دمرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار 17 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها: 8 نقاط تحصين و8 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع أسلحة ومركز قيادة، و5 مواقع إطلاق نار لمنشآت مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".تابع البيان: "وضرب سلاح الجو الروسي نقطتي تحكم و9 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".ووفقا للبيان: "خلال اليوم ، تم قتل أكثر من 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية نتيجة الضربات عالية الدقة".وقال البيان المسائي: "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة سو-25 أوكرانية في خيرسون، وتم تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 12 قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" في جمهورية دونيتسك".واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 143 طائرة حربية و112 مروحية، و660 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و678 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و308 راجمة صواريخ، و1196 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2503 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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العالم, رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 من العملية العسكرية

17:25 GMT 30.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-8" ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا
مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Министерство обороны РФ
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أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 للعملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأعلن بيان الدفاع الآتي: دمرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار 17 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها: 8 نقاط تحصين و8 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع أسلحة ومركز قيادة، و5 مواقع إطلاق نار لمنشآت مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".
تابع البيان: "وضرب سلاح الجو الروسي نقطتي تحكم و9 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".
ووفقا للبيان: "خلال اليوم ، تم قتل أكثر من 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية نتيجة الضربات عالية الدقة".
وقال البيان المسائي: "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة سو-25 أوكرانية في خيرسون، وتم تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 12 قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" في جمهورية دونيتسك".
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 143 طائرة حربية و112 مروحية، و660 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و678 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و308 راجمة صواريخ، و1196 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2503 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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