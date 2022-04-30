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https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الروسية-تكشف-أن-أوكرانيا-تقايض-الغذاء-بالسلاح-مع-رومانيا-رغم-جوع-السكان-1061768334.html
الدفاع الروسية تكشف أن أوكرانيا "تقايض الغذاء بالسلاح" مع رومانيا رغم "جوع السكان"
الدفاع الروسية تكشف أن أوكرانيا "تقايض الغذاء بالسلاح" مع رومانيا رغم "جوع السكان"
قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة صحفية اليوم السبت، إن أوكرانيا تسلم الغذاء يوميًا إلى رومانيا... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T19:19+0000
2022-04-30T19:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ميزينتسيف: "وفقًا للبيانات المتاحة، نظمت السلطات الأوكرانية يوميًا عمليات تصدير جماعية عن طريق البر، والسكك الحديدية، بالإضافة إلى السفن من ميناء إزمايل على طول نهر الدانوب، من الحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية، والمواشي إلى رومانيا حتى الآن وأوضح أنه تم تسليم نحو 20 مليون طن وطريق العودة بالمقابل يتم استيراد أسلحة وذخائر أجنبية إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية المحددة".وشدد الجنرال على أن "كييف تزود بوخارست بالمنتجات الزراعية، على الرغم من حقيقة مخزونها لا يكفي لإطعام سكانها وللزراعة في موسم الربيع".وأوضح ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، الموافق لـ30 نيسان/أبريل، أن وحدات من الجيش الأوكراني نصبت المدفعية قرب منطقة تسوبوفكا السكنية في خاركوف، لإطلاق النار على المدنيين أثناء إجلائهم على طول الممر الإنساني الممتد من خاركوف إلى الغرب.وأضاف: "لقد تأكد الجانب الروسي بشكل موثوق من أن النازيين الجدد يخططون لتنفيذ هذا العمل الدموي الوحشي في المستقبل القريب".وأوضح ميزينتسيف، أن "التشكيلات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني، تخطط لتفجير سد خزان نيكولاييف، في مدينة مارجانيتس، بمقاطعة دنيبروبتروفسك، لاتهام الجيش الروسي بتنفيذ العملية".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/رئيس-الوزراء-اليوناني-الاقتصاد-الأوروبي-لن-يقدر-على-استبدال-الغاز-الروسي-بالكامل-1061767423.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف أن أوكرانيا "تقايض الغذاء بالسلاح" مع رومانيا رغم "جوع السكان"

19:19 GMT 30.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة صحفية اليوم السبت، إن أوكرانيا تسلم الغذاء يوميًا إلى رومانيا مقابل الأسلحة، على الرغم من نقص الحصص الغذائية لسكانها.
وأضاف ميزينتسيف: "وفقًا للبيانات المتاحة، نظمت السلطات الأوكرانية يوميًا عمليات تصدير جماعية عن طريق البر، والسكك الحديدية، بالإضافة إلى السفن من ميناء إزمايل على طول نهر الدانوب، من الحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية، والمواشي إلى رومانيا حتى الآن وأوضح أنه تم تسليم نحو 20 مليون طن وطريق العودة بالمقابل يتم استيراد أسلحة وذخائر أجنبية إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية المحددة".
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18:53 GMT
وشدد الجنرال على أن "كييف تزود بوخارست بالمنتجات الزراعية، على الرغم من حقيقة مخزونها لا يكفي لإطعام سكانها وللزراعة في موسم الربيع".
وأوضح ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، الموافق لـ30 نيسان/أبريل، أن وحدات من الجيش الأوكراني نصبت المدفعية قرب منطقة تسوبوفكا السكنية في خاركوف، لإطلاق النار على المدنيين أثناء إجلائهم على طول الممر الإنساني الممتد من خاركوف إلى الغرب.
وأضاف: "لقد تأكد الجانب الروسي بشكل موثوق من أن النازيين الجدد يخططون لتنفيذ هذا العمل الدموي الوحشي في المستقبل القريب".
وأوضح ميزينتسيف، أن "التشكيلات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني، تخطط لتفجير سد خزان نيكولاييف، في مدينة مارجانيتس، بمقاطعة دنيبروبتروفسك، لاتهام الجيش الروسي بتنفيذ العملية".
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