https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لاستفزاز-دموي-باستهداف-المدنيين-في-خاركوف-وإلصاق-التهمة-بالجيش-الروسي-1061767963.html

الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز دموي باستهداف المدنيين في خاركوف

الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز دموي باستهداف المدنيين في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف تحضر لاستفزاز دموي كبير، باستهداف المدنيين الذين سيتم إجلاؤهم من مقاطعة خاركوف، لإلصاق التهمة بالجيش الروسي. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T19:01+0000

2022-04-30T19:01+0000

2022-04-30T19:11+0000

العالم

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg

وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، للصحفيين: "كييف تواصل التحضير لاستفزازات وحشية وقاسية ستتسبب بخسائر كبيرة بين المدنيين، لاتهام القوات المسلحة الروسية بذلك فيما بعد".وأوضح ميزينتسيف، أن وحدات من الجيش الأوكراني نصبت المدفعية قرب منطقة تسوبوفكا السكنية في خاركوف، لإطلاق النار على المدنيين أثناء إجلائهم على طول الممر الإنساني الممتد من خاركوف إلى الغرب.وأضاف "لقد تأكد الجانب الروسي بشكل موثوق من أن النازيين الجدد يخططون لتنفيذ هذا العمل الدموي الوحشي في المستقبل القريب".وأوضح ميزينتسيف، أن "التشكيلات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني، تخطط لتفجير سد خزان نيكولاييف، في مدينة مارجانيتس، بمقاطعة دنيبروبتروفسك، لاتهام الجيش الروسي بتنفيذ العملية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف موسكو يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا في محاولة لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-اليوم-الـ66-من-العملية-العسكرية-1061765495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, رصد عسكري