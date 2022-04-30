عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدولة-لا-تساعدنا-إعلام-الفرنسيون-يشعرون-بالإرهاق-من-اللاجئين-الأوكرانيين-1061756814.html
"الدولة لا تساعدنا"... إعلام: الفرنسيون يشعرون بالإرهاق من اللاجئين الأوكرانيين
"الدولة لا تساعدنا"... إعلام: الفرنسيون يشعرون بالإرهاق من اللاجئين الأوكرانيين
ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن العديد من الفرنسيين الذين قرروا استقبال اللاجئين الأوكرانيين، بعد شهرين من تصعيد الأزمة، بدأوا يشعرون بالإرهاق وخيبة الأمل. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T10:58+0000
2022-04-30T10:58+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060436009_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_2f0f4835149aa43a7f0f06a64b575493.jpg
ووفقا لتقرير أعدته الصحيفة، فإن حوالي 70 ألف أوكراني في فرنسا حاليًا يتلقون إعانة حكومية قدرها 426 يورو شهريًا، وفقًا للمكتب المحلي للهجرة والاندماج. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الأموال غير كافية للزوار حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم، في الوقت نفسه، تقول الصحيفة، إن "الفرنسيين الذين يوفرون السكن للاجئين لا يتلقون أي مدفوعات مقابل مساعدتهم".قامت الصحيفة بسؤال أحد الفرنسيات، وتدعى صوفي أجي، وهي أم لأربعة أطفال من مدينة تورز، عن الوضع الحالي فتقول: "قمت بإسكان عائلة أوكرانية مع طفلين في استوديو مجاور لمنزلي في مزرعة خضروات، وأعطيتهم اللباس وزودتهم بالضروريات الأساسية والطعام، حيث بدا لنا أنه من الضروري المساعدة. كنا نعلم أننا سنستقبل الأسرة مجانًا، ولكن لم نعتقد أنه سيتعين علينا إنفاق الوقت والمال إلى ما لا نهاية من أجل هذه المساعدة".وفقا لها "رفضت السلطات المحلية تقديم المساعدات الغذائية للأسرة الأوكرانية، وقالت أجي: "لتغطية نفقاتك، عليك الاتصال باستمرار والسؤال والإصرار (على التعويض)"، مشيرة إلى أن "مساعدة الدولة من البلدية والقسم صفر تقريبا".تضيف الصحيفة أن جان ميشيل أليكس من بوردو قام بإيواء 5 أوكرانيين في شقته التي تبلغ مساحتها 95 مترًا مربعًا في منتصف مارس، بينما ارتفع إنفاقه من 300 إلى 1600 يورو شهريًا". وقال جان: "على المدى الطويل، بدأ هذا يظهر. كنت آمل أن يصبحوا مستقلين بسرعة، لكن بدون التحدث بالفرنسية، يكاد يكون من المستحيل العثور على وظيفة".وأضاف جان: "بعد فترة شعرت أن الإرهاق وصل إلى أقصى حدوده"، قائلا: "إنهم بحاجة إلى أن يرافقونا في السفر والتسوق والإجراءات الإدارية. أنا لا أنام إلا قليلاً. بالإضافة إلى كل هذا، هناك صعوبات في العيش معًا، حتى أن الجو العائلي لم يعد كما قبل".وبسؤال الصحيفة لمواطنة فرنسية أخرى، عرضت كورين بيليسير من نيس غرفة أحد أبنائها الذي انتقل إلى باريس لامرأة أوكرانية لديها 3 أطفال، على أمل أن يتم حل الأزمة قريبًا أو أن تقدم لهم الخدمات المدنية حلاً طويل الأمد. وكان على الأسرة أن تتعلم كيف تعيش مع 6 منهم في شقة من ثلاث غرف، بحيث تطوي وتفتح الأريكة باستمرار في غرفة المعيشة، حيث ينام طفلان. واشتكت قائلة: "لم يعد هناك جو الحميمية العائلية الذي كان لدينا، حتى أن ابني الأكبر لا يستطيع العودة إلى المنزل حاليا لقضاء الإجازات".وفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه، حتى 26 أبريل/نيسان، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير 5.3 مليون شخص. ومن بين هؤلاء، ذهب أكثر من 2.9 مليون لاجئ إلى بولندا، وأكثر من 793 ألفًا إلى رومانيا، و627.5 ألفًا إلى روسيا، وأكثر من 502 ألفًا إلى المجر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060436009_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5dfda863832d2df0596913f520984986.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم

"الدولة لا تساعدنا"... إعلام: الفرنسيون يشعرون بالإرهاق من اللاجئين الأوكرانيين

10:58 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بيزيمينويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن العديد من الفرنسيين الذين قرروا استقبال اللاجئين الأوكرانيين، بعد شهرين من تصعيد الأزمة، بدأوا يشعرون بالإرهاق وخيبة الأمل.
ووفقا لتقرير أعدته الصحيفة، فإن حوالي 70 ألف أوكراني في فرنسا حاليًا يتلقون إعانة حكومية قدرها 426 يورو شهريًا، وفقًا للمكتب المحلي للهجرة والاندماج. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الأموال غير كافية للزوار حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم، في الوقت نفسه، تقول الصحيفة، إن "الفرنسيين الذين يوفرون السكن للاجئين لا يتلقون أي مدفوعات مقابل مساعدتهم".
قامت الصحيفة بسؤال أحد الفرنسيات، وتدعى صوفي أجي، وهي أم لأربعة أطفال من مدينة تورز، عن الوضع الحالي فتقول: "قمت بإسكان عائلة أوكرانية مع طفلين في استوديو مجاور لمنزلي في مزرعة خضروات، وأعطيتهم اللباس وزودتهم بالضروريات الأساسية والطعام، حيث بدا لنا أنه من الضروري المساعدة. كنا نعلم أننا سنستقبل الأسرة مجانًا، ولكن لم نعتقد أنه سيتعين علينا إنفاق الوقت والمال إلى ما لا نهاية من أجل هذه المساعدة".
وفقا لها "رفضت السلطات المحلية تقديم المساعدات الغذائية للأسرة الأوكرانية، وقالت أجي: "لتغطية نفقاتك، عليك الاتصال باستمرار والسؤال والإصرار (على التعويض)"، مشيرة إلى أن "مساعدة الدولة من البلدية والقسم صفر تقريبا".
تضيف الصحيفة أن جان ميشيل أليكس من بوردو قام بإيواء 5 أوكرانيين في شقته التي تبلغ مساحتها 95 مترًا مربعًا في منتصف مارس، بينما ارتفع إنفاقه من 300 إلى 1600 يورو شهريًا". وقال جان: "على المدى الطويل، بدأ هذا يظهر. كنت آمل أن يصبحوا مستقلين بسرعة، لكن بدون التحدث بالفرنسية، يكاد يكون من المستحيل العثور على وظيفة".
وأضاف جان: "بعد فترة شعرت أن الإرهاق وصل إلى أقصى حدوده"، قائلا: "إنهم بحاجة إلى أن يرافقونا في السفر والتسوق والإجراءات الإدارية. أنا لا أنام إلا قليلاً. بالإضافة إلى كل هذا، هناك صعوبات في العيش معًا، حتى أن الجو العائلي لم يعد كما قبل".
وبسؤال الصحيفة لمواطنة فرنسية أخرى، عرضت كورين بيليسير من نيس غرفة أحد أبنائها الذي انتقل إلى باريس لامرأة أوكرانية لديها 3 أطفال، على أمل أن يتم حل الأزمة قريبًا أو أن تقدم لهم الخدمات المدنية حلاً طويل الأمد. وكان على الأسرة أن تتعلم كيف تعيش مع 6 منهم في شقة من ثلاث غرف، بحيث تطوي وتفتح الأريكة باستمرار في غرفة المعيشة، حيث ينام طفلان. واشتكت قائلة: "لم يعد هناك جو الحميمية العائلية الذي كان لدينا، حتى أن ابني الأكبر لا يستطيع العودة إلى المنزل حاليا لقضاء الإجازات".
وفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه، حتى 26 أبريل/نيسان، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير 5.3 مليون شخص. ومن بين هؤلاء، ذهب أكثر من 2.9 مليون لاجئ إلى بولندا، وأكثر من 793 ألفًا إلى رومانيا، و627.5 ألفًا إلى روسيا، وأكثر من 502 ألفًا إلى المجر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала