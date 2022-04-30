https://arabic.sputniknews.com/20220430/الدولة-لا-تساعدنا-إعلام-الفرنسيون-يشعرون-بالإرهاق-من-اللاجئين-الأوكرانيين-1061756814.html

"الدولة لا تساعدنا"... إعلام: الفرنسيون يشعرون بالإرهاق من اللاجئين الأوكرانيين

"الدولة لا تساعدنا"... إعلام: الفرنسيون يشعرون بالإرهاق من اللاجئين الأوكرانيين

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن العديد من الفرنسيين الذين قرروا استقبال اللاجئين الأوكرانيين، بعد شهرين من تصعيد الأزمة، بدأوا يشعرون بالإرهاق وخيبة الأمل. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T10:58+0000

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ووفقا لتقرير أعدته الصحيفة، فإن حوالي 70 ألف أوكراني في فرنسا حاليًا يتلقون إعانة حكومية قدرها 426 يورو شهريًا، وفقًا للمكتب المحلي للهجرة والاندماج. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الأموال غير كافية للزوار حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم، في الوقت نفسه، تقول الصحيفة، إن "الفرنسيين الذين يوفرون السكن للاجئين لا يتلقون أي مدفوعات مقابل مساعدتهم".قامت الصحيفة بسؤال أحد الفرنسيات، وتدعى صوفي أجي، وهي أم لأربعة أطفال من مدينة تورز، عن الوضع الحالي فتقول: "قمت بإسكان عائلة أوكرانية مع طفلين في استوديو مجاور لمنزلي في مزرعة خضروات، وأعطيتهم اللباس وزودتهم بالضروريات الأساسية والطعام، حيث بدا لنا أنه من الضروري المساعدة. كنا نعلم أننا سنستقبل الأسرة مجانًا، ولكن لم نعتقد أنه سيتعين علينا إنفاق الوقت والمال إلى ما لا نهاية من أجل هذه المساعدة".وفقا لها "رفضت السلطات المحلية تقديم المساعدات الغذائية للأسرة الأوكرانية، وقالت أجي: "لتغطية نفقاتك، عليك الاتصال باستمرار والسؤال والإصرار (على التعويض)"، مشيرة إلى أن "مساعدة الدولة من البلدية والقسم صفر تقريبا".تضيف الصحيفة أن جان ميشيل أليكس من بوردو قام بإيواء 5 أوكرانيين في شقته التي تبلغ مساحتها 95 مترًا مربعًا في منتصف مارس، بينما ارتفع إنفاقه من 300 إلى 1600 يورو شهريًا". وقال جان: "على المدى الطويل، بدأ هذا يظهر. كنت آمل أن يصبحوا مستقلين بسرعة، لكن بدون التحدث بالفرنسية، يكاد يكون من المستحيل العثور على وظيفة".وأضاف جان: "بعد فترة شعرت أن الإرهاق وصل إلى أقصى حدوده"، قائلا: "إنهم بحاجة إلى أن يرافقونا في السفر والتسوق والإجراءات الإدارية. أنا لا أنام إلا قليلاً. بالإضافة إلى كل هذا، هناك صعوبات في العيش معًا، حتى أن الجو العائلي لم يعد كما قبل".وبسؤال الصحيفة لمواطنة فرنسية أخرى، عرضت كورين بيليسير من نيس غرفة أحد أبنائها الذي انتقل إلى باريس لامرأة أوكرانية لديها 3 أطفال، على أمل أن يتم حل الأزمة قريبًا أو أن تقدم لهم الخدمات المدنية حلاً طويل الأمد. وكان على الأسرة أن تتعلم كيف تعيش مع 6 منهم في شقة من ثلاث غرف، بحيث تطوي وتفتح الأريكة باستمرار في غرفة المعيشة، حيث ينام طفلان. واشتكت قائلة: "لم يعد هناك جو الحميمية العائلية الذي كان لدينا، حتى أن ابني الأكبر لا يستطيع العودة إلى المنزل حاليا لقضاء الإجازات".وفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه، حتى 26 أبريل/نيسان، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير 5.3 مليون شخص. ومن بين هؤلاء، ذهب أكثر من 2.9 مليون لاجئ إلى بولندا، وأكثر من 793 ألفًا إلى رومانيا، و627.5 ألفًا إلى روسيا، وأكثر من 502 ألفًا إلى المجر.

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