https://arabic.sputniknews.com/20220430/الذكرى-الـ-24-لرحيل-نزار-قباني-الشاعر-الذي-لا-يموت-1061759051.html
الذكرى الـ 24 لرحيل نزار قباني... الشاعر الذي لا يموت
الذكرى الـ 24 لرحيل نزار قباني... الشاعر الذي لا يموت
أربعة وعشرون عاما مضت على رحيل رجل ساند المرأة وكتب عنها أشعارا، رجل كان ولا يزال أيقونة الشعر العربي المعاصر وشاعر المرأة العربية والفخر العربي. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:07+0000
2022-04-30T12:07+0000
2022-04-30T12:07+0000
راديو
صدى الحياة
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الذكرى الـ 24 لرحيل نزار قباني... الشاعر الذي لا يموت
الذكرى الـ 24 لرحيل نزار قباني... الشاعر الذي لا يموت
نتناول في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" تقريرا عن الشاعر السوري العربي الذي يبقى حيَا في القلوب، الشاعر نزار قباني تزامنا ومرور 24 عاما على رحيله، ونسلط الضوء على أبرز أشعاره خاصة ما يتعلق منها بالنساء ومعاملتهن، ونطرح مسألة العنف ضد النساء الذي لا يزال مستمرا لغاية اليوم.وحول موضوع العنف ضد المرأة، قالت الاستشارية النفسية والتربوية من فلسطين، الدكتورة تغريد شعفوط لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
الذكرى الـ 24 لرحيل نزار قباني... الشاعر الذي لا يموت
تابعنا عبر
أربعة وعشرون عاما مضت على رحيل رجل ساند المرأة وكتب عنها أشعارا، رجل كان ولا يزال أيقونة الشعر العربي المعاصر وشاعر المرأة العربية والفخر العربي.
نتناول في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" تقريرا عن الشاعر السوري العربي الذي يبقى حيَا في القلوب، الشاعر نزار قباني تزامنا ومرور 24 عاما على رحيله، ونسلط الضوء على أبرز أشعاره خاصة ما يتعلق منها بالنساء ومعاملتهن، ونطرح مسألة العنف ضد النساء الذي لا يزال مستمرا لغاية اليوم.
وحول موضوع العنف ضد المرأة، قالت الاستشارية النفسية والتربوية من فلسطين، الدكتورة تغريد شعفوط لـ "صدى الحياة":
"إن موضوع العنف ضد النساء من المواضيع المهمة جدّا حاليا، فالعنف ظاهرة توجد في المجتمعات الإنسانية وتكون لاغية لمفهوم الإنسانية وفيه ضرر للغير، فالعنف له دور كبير في تدمير المجتمعات والأشخاص نتيجة لما يسبّبه من دمار للأخلاق والقيم المجتمعية وهدم كيان أسري آمن لأسباب ثقافية وعادات وتقاليد بالية، والعنف ضد النساء لم يلق الاهتمام الكاف في الوقت المتأخر، بسبب بدء الحركة النسوية العالمية وارتباطها بحقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان، ويعتبر العنف ضدها انتهاكا للحقوق الأساسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...