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الرئيس الإيراني يقول إن جميع مشاكل بلاده قابلة للحل
الرئيس الإيراني يقول إن جميع مشاكل بلاده قابلة للحل
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن جميع مشاكل البلاد قابلة للحل. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T22:00+0000
2022-04-30T22:01+0000
أخبار إيران
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وأضاف رئيسي أن الحكومة الإيرانية ترحب بالانتقادات وبالمقابل تتوقع من المنتقدين العمل بإنصاف وتقديم سبل الحلول.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيسي الإيراني بمجموعة من الناشطين السياسيين، حيث أكد لهم أن التحزب والعمل التنظيمي في المجال السياسي ليس الهدف المسار لإصلاح الأمور وتقدم المجتمع.وفسر رئيسي قوله بأن الحزب إذا أصبح هو الهدف "ستهيمن الرؤية القبائلية على أجواء الأنشطة السياسية" وهذه هي بداية الانحراف في الساحة السياسية.وأضاف أن التقييمات تشير اليوم، رغم بعض التذبذبات في البلاد، إلى أن أمل الشعب تجاه إصلاح الأمور ازداد بصورة ملحوظة، مما يعد رصيدا قيما ينبغي الاهتمام به، بحيث يرى الشعب إصلاح الأمور عمليا ويشعر بأن العُقَد يجري حلها.وتابع إنني أعتقد أن مشاكل البلاد قابلة للحل ومع مضي الوقت كرئيس للسلطة التنفيذية أشعر بالأمل المتزايد بمستقبل مشرق للبلاد في ضوء ازدياد معرفتي بطاقات وقدرات البلاد، من القوى البشرية الفاعلة حتى المصادر الطبيعية.وأشار إلى أن الحكومة تعتبر ازدهار الإنتاج محور التقدم والنمو الاقتصادي ورفع مشاكل البلاد. منوها بأنه شخصيا من المعارضين الرئيسيين للواردات بلا ضوابط "لكننا مضطرون للاستيراد" في بعض المجالات التي لا تكفي فيها طاقات البلاد الإنتاجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/قاليباف-الكیان-الصهيوني-بات-عاجزا-أمام-مقاومة-الشعب-الفلسطيني-1061770406.html
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أخبار إيران

الرئيس الإيراني يقول إن جميع مشاكل بلاده قابلة للحل

22:00 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 22:01 GMT 30.04.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن جميع مشاكل البلاد قابلة للحل.
وأضاف رئيسي أن الحكومة الإيرانية ترحب بالانتقادات وبالمقابل تتوقع من المنتقدين العمل بإنصاف وتقديم سبل الحلول.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيسي الإيراني بمجموعة من الناشطين السياسيين، حيث أكد لهم أن التحزب والعمل التنظيمي في المجال السياسي ليس الهدف المسار لإصلاح الأمور وتقدم المجتمع.
وأضاف أن الأحزاب والتنظيمات السياسية يجب أن تكون في خدمة تحقيق العدالة وإصلاح المجتمع وإرساء القيم.
وفسر رئيسي قوله بأن الحزب إذا أصبح هو الهدف "ستهيمن الرؤية القبائلية على أجواء الأنشطة السياسية" وهذه هي بداية الانحراف في الساحة السياسية.
وأضاف أن التقييمات تشير اليوم، رغم بعض التذبذبات في البلاد، إلى أن أمل الشعب تجاه إصلاح الأمور ازداد بصورة ملحوظة، مما يعد رصيدا قيما ينبغي الاهتمام به، بحيث يرى الشعب إصلاح الأمور عمليا ويشعر بأن العُقَد يجري حلها.
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وتابع إنني أعتقد أن مشاكل البلاد قابلة للحل ومع مضي الوقت كرئيس للسلطة التنفيذية أشعر بالأمل المتزايد بمستقبل مشرق للبلاد في ضوء ازدياد معرفتي بطاقات وقدرات البلاد، من القوى البشرية الفاعلة حتى المصادر الطبيعية.
وأشار إلى أن الحكومة تعتبر ازدهار الإنتاج محور التقدم والنمو الاقتصادي ورفع مشاكل البلاد. منوها بأنه شخصيا من المعارضين الرئيسيين للواردات بلا ضوابط "لكننا مضطرون للاستيراد" في بعض المجالات التي لا تكفي فيها طاقات البلاد الإنتاجية.
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