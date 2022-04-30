https://arabic.sputniknews.com/20220430/العراق-جمعية-الأدباء-الشعبيين-في-النجف-تتعرض-لهجوم-جديد-1061753839.html
العراق... جمعية الأدباء الشعبيين في النجف تتعرض لهجوم جديد
العراق... جمعية الأدباء الشعبيين في النجف تتعرض لهجوم جديد
صرح رئيس جمعيه الشعراء الشعبيين العراقية، جواد الكلابي، بأن الجمعية تعرضت إلى ما وصفه بأنه "عمل تخربي جديد" في مدينة النجف. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T07:23+0000
2022-04-30T07:23+0000
2022-04-30T07:23+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن الكلابي بيانا أصدره أمس الجمعة، قال فيه، إنه "اليوم وبعد الإفطار وحين وصولنا إلى الجمعية للتحضير للأمسيه الأخيرة لشهر رمضان المبارك فوجئنا باقتحام مقر الجمعية وكسر الزجاج الخلفي وتخريب ممتلكات الجمعية وسرقة الأختام وهويات الأعضاء وفرومات المخاطبة وذاكرة الحاسبة وتقطيع أسلاك الكهرباء وسرقة بعض الأشياء".وكشف الكلابي أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وحدث ذلك مرتين خلال الشهرين الماضيين وتم إبلاغ مكافحة الإجرام والأدلة الجنائية، لكن لم تحصل الجمعية على نتيجة.وتوعد الكلابي بأنه سوف يتقدم بدعاوي ضد "كل من تسول له نفسه بالمساس بالجمعية ومحاولة عرقلة عملها من ذوي النفوس الضعيفة والسراق"، مهيبا بكافة الدوائر الحكومية العراقية والمنظمات بعدم اعتماد الأختام المفقودة و"الفورمة" القديمة للجمعية بعد أن تمت سرقتها ضمن متعلقات أخرى.وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن جنديين عراقيين أصيبا، أمس الجمعة، بنيران قناصة "داعشييين" في محافظة صلاح الدين.ووفقا لتصريحات مصدر أمني فقد أكد إصابة جنديين من خلال محاولة قنص لعناصر من "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة صلاح الدين.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... جمعية الأدباء الشعبيين في النجف تتعرض لهجوم جديد
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صرح رئيس جمعيه الشعراء الشعبيين العراقية، جواد الكلابي، بأن الجمعية تعرضت إلى ما وصفه بأنه "عمل تخربي جديد" في مدينة النجف.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن الكلابي بيانا أصدره أمس الجمعة، قال فيه، إنه "اليوم وبعد الإفطار وحين وصولنا إلى الجمعية للتحضير للأمسيه الأخيرة لشهر رمضان المبارك فوجئنا باقتحام مقر الجمعية وكسر الزجاج الخلفي وتخريب ممتلكات الجمعية وسرقة الأختام وهويات الأعضاء وفرومات المخاطبة وذاكرة الحاسبة وتقطيع أسلاك الكهرباء وسرقة بعض الأشياء".
وكشف الكلابي أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وحدث ذلك مرتين خلال الشهرين الماضيين وتم إبلاغ مكافحة الإجرام والأدلة الجنائية، لكن لم تحصل الجمعية على نتيجة.
وتوعد الكلابي بأنه سوف يتقدم بدعاوي ضد "كل من تسول له نفسه بالمساس بالجمعية ومحاولة عرقلة عملها من ذوي النفوس الضعيفة والسراق"، مهيبا بكافة الدوائر الحكومية العراقية والمنظمات بعدم اعتماد الأختام المفقودة و"الفورمة" القديمة للجمعية بعد أن تمت سرقتها ضمن متعلقات أخرى.
وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن جنديين عراقيين أصيبا، أمس الجمعة، بنيران قناصة "داعشييين"
في محافظة صلاح الدين.
ووفقا لتصريحات مصدر أمني فقد أكد إصابة جنديين من خلال محاولة قنص لعناصر من "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة صلاح الدين.