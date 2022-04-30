https://arabic.sputniknews.com/20220430/العراق-يعلن-تفكيك-شبكتين-دوليتين-لتجارة-المخدرات-1061767702.html
العراق يعلن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات
العراق يعلن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات
أعلن العراق، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات، والعثور على ملايين الحبوب المخدرة في مخزن بالعاصمة بغداد. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T19:04+0000
2022-04-30T19:04+0000
2022-04-30T19:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك وفق ما أعلنه جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم السبت في بيان، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".وقال الجهاز إنه تم تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد، مضيفا أنه تم ضبط مستودع بداخله أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة.وبحسب الجهاز فإن الشبكتين تضمان 10 شخصيات من دول عربية وأجنبية.وأضاف: "قواتنا ضبطت مستودع تجار المخدرات في بغداد بداخله 6 ملايين و200 حبة مخدرة".في سياق متصل، أشار الأمن الوطني العراقي إلى أنه تم "إلقاء القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوغرامات من الحشيش".يشار إلى أن العراق كان في السابق، مجرد نقطة عبور هامشي في تجارة المخدرات الدولية، قبل أن يتحول خلال العقدين الماضيين إلى ساحة لتعاطي المخدرات، بحسب "سكاي نيوز عربية".وفي يونيو/حزيران 2021 أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50% وسط فئة الشباب، كما أن النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70%، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة".
https://arabic.sputniknews.com/20190210/أزمة-العراق-المخدرات-فشل-حكومي-1038925405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يعلن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات
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أعلن العراق، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات، والعثور على ملايين الحبوب المخدرة في مخزن بالعاصمة بغداد.
جاء ذلك وفق ما أعلنه جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم السبت في بيان، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز
".
وقال الجهاز إنه تم تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد، مضيفا أنه تم ضبط مستودع بداخله أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة.
وبحسب الجهاز فإن الشبكتين تضمان 10 شخصيات من دول عربية وأجنبية.
وأضاف: "قواتنا ضبطت مستودع تجار المخدرات في بغداد بداخله 6 ملايين و200 حبة مخدرة".
في سياق متصل، أشار الأمن الوطني العراقي إلى أنه تم "إلقاء القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوغرامات من الحشيش".
10 فبراير 2019, 10:57 GMT
يشار إلى أن العراق كان في السابق، مجرد نقطة عبور هامشي في تجارة المخدرات الدولية، قبل أن يتحول خلال العقدين الماضيين إلى ساحة لتعاطي المخدرات، بحسب "سكاي نيوز عربية
".
وفي يونيو/حزيران 2021 أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "نسبة الإدمان على المخدرات
قد تصل إلى 50% وسط فئة الشباب، كما أن النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70%، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة".