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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220430/القوات-الأوكرانية-تمطر-إحدى-قرى-جمهورية-لوغانسك-بقذائف-غراد-1061767156.html
القوات الأوكرانية تمطر إحدى قرى جمهورية لوغانسك بقذائف "غراد"
القوات الأوكرانية تمطر إحدى قرى جمهورية لوغانسك بقذائف "غراد"
قصفت القوات الأوكرانية ، اليوم السبت ، قرية إرمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية ، وأطلقت 40 قذيفة من طراز بي إم -21 "غراد". 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T18:40+0000
2022-04-30T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وبحسب رسالة نشرت في قناة "تليغرام" للمكتب التمثيلي لقوات لوغانسك: من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تم قصف عدة بلدات في جمهورية لوغانسك الشعبية، بـ40 قذيفة من طراز بي إم -21 "غراد".شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وأنه لا يوجد نية لاحتلال أوكرانيا.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط ، واعتبارًا من 25 مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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القوات الأوكرانية تمطر إحدى قرى جمهورية لوغانسك بقذائف "غراد"

18:40 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Alexander Galperin  / الذهاب إلى بنك الصورمدينة روبيجنويه ، جمهورية لوغانسك الشعبية 26 أبريل 2022
مدينة روبيجنويه ، جمهورية لوغانسك الشعبية 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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قصفت القوات الأوكرانية ، اليوم السبت ، قرية إرمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية ، وأطلقت 40 قذيفة من طراز بي إم -21 "غراد".
وبحسب رسالة نشرت في قناة "تليغرام" للمكتب التمثيلي لقوات لوغانسك: من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تم قصف عدة بلدات في جمهورية لوغانسك الشعبية، بـ40 قذيفة من طراز بي إم -21 "غراد".
شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وأنه لا يوجد نية لاحتلال أوكرانيا.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط ، واعتبارًا من 25 مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:21 GMT
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