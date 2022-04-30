https://arabic.sputniknews.com/20220430/المتحدث-باسم-الرئاسة-لـسبوتنيك-أفريقيا-الوسطى-تعتمد-البيتكوين-عملة-رسمية-لتخطي-العقوبات-1061755056.html

المتحدث باسم الرئاسة لـ"سبوتنيك": أفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين عملة رسمية لتخطي العقوبات

المتحدث باسم الرئاسة لـ"سبوتنيك": أفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين عملة رسمية لتخطي العقوبات

قال المتحدث باسم الرئاسة في أفريقيا الوسطى، ألبير يالوكي موكبيم، إن قرار جعل البيتكوين عملة رسمية في البلاد يهدف إلى تخطي العقوبات المفروضة وفتح آفاق جديدة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T08:20+0000

2022-04-30T08:20+0000

2022-04-30T08:20+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/36/1036753685_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_99f029a985dc4fcd241b9695cb1cfa58.jpg

بانغي - سبوتنيك. وقال موكبيم في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الجميع يعلم أننا نخضع لعقوبات عديدة تسبب لنا مشاكل مادية. اليوم، تتيح لنا التقنيات الجديدة أن نستخدم العملة المشفرة؛ وترى الحكومة أن إمكانية استخدام البيتكوين قد تفتح آفاقًا جديدة لنا".وتابع: "إننا نريد ونبذل قصارى جهدنا لجذب المستثمرين، ولمنح مواطني أفريقيا الوسطى فرصة التجارة مع الدول الأجنبية. كل ذلك يتطلب معاملات مالية، والنظام التقليدي يشكل لنا مشاكل في بعض الأماكن".وأشار موكبيم إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب جذب استثمارات وتطوير التجارة مع الخارج؛ حيث تتوفر مواد أولية وسلع عديدة في أفريقيا الوسطى، لكن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا يعرقل المعاملات المالية. وبالتالي، فإن قرار تشريع البيتكوين سيسمح للبلاد القيام بالمعاملات المالية بعيدا عن البنك المركزي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزارة المالية تعمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي للبريد والاتصالات، حيث "أُنشأت هيئة تنظيمية اسمها الوكالة الوطنية لتنظيم المعاملات الإلكترونية، وهي المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة عمليات العملة المشفرة. وفي حال اكتشاف خلل ما، ستقوم الهيئة بتعديل القانون لحماية مواطن أفريقيا الوسطى".هذا وتبنى البرلمان في إفريقيا الوسطى في 21 أبريل/نيسان الجاري مشروع قانون يسمح باستخدام بيتكوين كعملة رسمية للبلاد إلى جانب الفرنك، وكذلك إنشاء هيئة تنظيمية للإشراف على العملات المشفرة، لتسهيل استخدام هذه العملات في الاقتصاد.ورحب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانغ تواديرا، بالقرار قائلا: "لن نكون فقط أول دولة أفريقية تتبنى البيتكوين كعملة مرجعية، ولكن أيضا أول دولة في العالم تتبنى بالإجماع مشروع قانون لإدارة العملة المشفرة"، موضحا أن هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة للبلاد.ويعيش الاقتصاد في أفريقيا الوسطى أزمة كبيرة، جراء تدهور الأوضاع الأمنية والحرب الأهلية التي تشهدها البلاد جراء الانقلابات العسكرية المستمرة خلال الأعوام الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/أفريقيا-الوسطى-البنك-المركزي-يعتمد-بيتكوين-عملة-قانونية-1061664816.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم