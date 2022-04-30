https://arabic.sputniknews.com/20220430/الناطق-باسم-الحكومة-التشادية-لـسبوتنيك-علاقتنا-مع-روسيا-قديمة-ومميزة-1061763997.html
الناطق باسم الحكومة التشادية لـ"سبوتنيك": علاقتنا مع روسيا قديمة ومميزة
الناطق باسم الحكومة التشادية لـ"سبوتنيك": علاقتنا مع روسيا قديمة ومميزة
قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في تشاد، عبد الرحمن غلام الله، إن بلاده تعمل من أجل مشاركة جميع التشكيلات والمكونات في الحوار المرتقب في 10 مايو/... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T16:21+0000
2022-04-30T16:21+0000
2022-04-30T16:21+0000
أخبار تشاد
روسيا
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وعن زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي للسعودية، أوضح في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الزيارة لم تكن مخصصة وأنها كانت زيارة دينية من أجل أداء العمرة، وأنه التقى خلالها بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية.والتقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي.وأشار إلى أن حديث رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع الدول الصديقة هو في الإطار الطبيعي بشأن مجريات الأوضاع ومستجدات الحوار الوطني المرتقب، حيث تسعى الحكومة لمشاركة كافة الأطياف في اللقاء الذي سيحدد إمكانية عقده في الموعد المحدد بناء على المعطيات.مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لا تشوبها أي إشكاليات في الوقت الراهن، وأن تشاد ليس لديها أي مشاكل مع أي دولة شأنها شأن الجانب الروسي، حيث تقيم العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والاقتصادي وكل العلاقات في الإطار المعمول به بين الدول.
أخبار تشاد
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشاد, روسيا
الناطق باسم الحكومة التشادية لـ"سبوتنيك": علاقتنا مع روسيا قديمة ومميزة
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قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في تشاد، عبد الرحمن غلام الله، إن بلاده تعمل من أجل مشاركة جميع التشكيلات والمكونات في الحوار المرتقب في 10 مايو/ آيار المقبل.
وعن زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي للسعودية، أوضح في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الزيارة لم تكن مخصصة وأنها كانت زيارة دينية من أجل أداء العمرة، وأنه التقى خلالها بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية.
والتقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي.
وأشار إلى أن حديث رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع الدول الصديقة هو في الإطار الطبيعي
بشأن مجريات الأوضاع ومستجدات الحوار الوطني المرتقب، حيث تسعى الحكومة لمشاركة كافة الأطياف في اللقاء الذي سيحدد إمكانية عقده في الموعد المحدد بناء على المعطيات.
وبشأن العلاقات بين تشاد وروسيا أوضح أن العلاقات بين بلاده وروسيا قديمة ومميزة.
مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لا تشوبها أي إشكاليات في الوقت الراهن، وأن تشاد ليس لديها أي مشاكل مع أي دولة شأنها شأن الجانب الروسي، حيث تقيم العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والاقتصادي وكل العلاقات في الإطار المعمول به بين الدول.