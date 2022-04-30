https://arabic.sputniknews.com/20220430/باكستان-نجل-شهباز-شريف-يتولى-رئاسة-وزراء-إقليم-البنجاب-1061768524.html

باكستان.. نجل شهباز شريف يتولى رئاسة وزراء إقليم البنجاب

باكستان.. نجل شهباز شريف يتولى رئاسة وزراء إقليم البنجاب

تولى حمزة نجل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، رئاسة وزراء إقليم البنجاب، المنطقة الأكثر أهمية من الناحية السياسية في البلاد، مما عزز قبضة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T19:23+0000

2022-04-30T19:23+0000

2022-04-30T19:23+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102356_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_21b8dae9e4ab6ad2b4a30aa45b2a764f.jpg

وقالت الوكالة إن المحسوبية متجذرة بعمق في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، مع تقاسم السلطة في الغالب بين عائلتين - الشريف وبوتو - في معظم تاريخ باكستان.يأتي ذلك بعد أسابيع من الإطاحة بنجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي عمران خان من السلطة في تصويت بحجب الثقة عندما شكلت العائلات المتناحرة عادة ائتلافا معارضا.وتولى حمزة شهباز شريف منصب رئيس وزراء البنجاب - أغنى مقاطعة في البلاد وأكثرها سكانا وتأثيرا سياسيا - بعد أسابيع من الجمود.وكان حاكم البنجاب عمر سارفراز وهو أحد الموالين لعمران خان قد رفض أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد للإقليم (حمزة)، الذي انتخبه مجلس الإقليم (حصل على 197 صوتا من أصل 341 مقعدا في مجلس البنجاب) مما أجبر محكمة لاهور العليا على التدخل، والإقرار بتولي حمزة منصب رئاسة الوزراء.وقال حمزة (47 عاما) للصحفيين بعد أن أدى اليمين "اليوم انتهت أزمة سياسية استمرت شهرا في البنجاب".وبحسب فرانس برس فإن: "عائلة شريف، بما في ذلك نواز شريف رئيس الوزراء ثلاث مرات، شقيق رئيس الوزراء الجديد، متورطة في مزاعم لا حصر لها بالفساد وغسيل الأموال - وحمزة شريف ليس استثناء".وتنفي الأسرة الاتهامات وتقول إنها ذات دوافع سياسية.ويأتي تعيين شريف الابن كرئيس وزراء لإقليم البنجاب بعد أيام من تعيين بيلاوال بوتو زرداري (33 عاما)، نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، وزيرا لخارجية باكستان.يشار إلى أنه منذ الإطاحة بعمران خان، خرج إلى الشوارع وعقد مسيرات حاشدة استقطبت الآلاف على أمل فرض انتخابات مبكرة قبل الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/من-هو-عمران-خان-الرياضي-الذي-خسر-رئاسة-وزراء-باكستان؟-1061025491.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن