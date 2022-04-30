https://arabic.sputniknews.com/20220430/بعد-رفع-حالة-التأهب-الأمني-إلى-المستوى-ج-هل-هناك-خطر-داهم-يهدد-الأمن-في-العراق؟-1061764571.html

بعد رفع حالة التأهب الأمني إلى المستوى "ج".. هل هناك "خطر داهم" يهدد الأمن في العراق؟

بعد رفع حالة التأهب الأمني إلى المستوى "ج".. هل هناك "خطر داهم" يهدد الأمن في العراق؟

رغم مرور ما يقارب 5 سنوات على إعلان العراق هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في العام 2017، مع استمرار العمليات العسكرية المتوالية لمطاردة فلول التنظيم، إلا أن قرار... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T16:33+0000

2022-04-30T16:33+0000

2022-04-30T16:33+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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فلماذا رفعت السلطات الأمنية في بغداد حالة التأهب.. وهل لازال تنظيم داعش وبعد تلك السنوات من المطاردة يمتلك القدرة على تهديد العراق؟بداية يقول، علاء الزيدي، مدير سابق للأمن في العراق، لمعرفة أسباب رفع الحالة الأمنية إلى المستوى "ج" في بغداد لابد من العودة إلى العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع.الحالة الأمنيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، من العوامل التي تؤثر في الحالة الأمنية في بغداد هو عدم اتفاق المصالح بين الكتل السياسية على تشكيل حكومة جديدة، كما أن جميع الكتل والأحزاب السياسية أصبح لديها مليشيات مسلحة وقنوات تلفزيونية تطبل لها وتتصرف كل كتلة على أساس أن لها الحق في تشكيل الحكومة.وتابع مدير الأمن السابق، كما أن بعض الكتل السياسية ترتبط بأجندات خارجية، علاوة على الهيمنة الإيرانية على أغلبها يؤدي إلى استمرار الصراع.استخبارات العالموأكد الزيدي على وجود مراكز مخابرات لجميع دول العالم وخاصة الموساد في العراق، لتحقيق مصالح دولهم، كما أن أمريكا وإيران ودول الخليج تسعى إلى استمرار الفوضى الخلاقة في العراق، هذا بجانب الغضب الشعبي الحقيقي المتمثل بالمعارضة الحقيقية للعملية السياسية وما نتج عنها من اجرام.ساحة صراعوأوضح الزيدي أن كل هذه الأجواء تجعل الساحة العراقية ساحة صراع وعدم استقرار، والجميع يخشى الجميع، ولذلك كان لابد وأن تستغل حكومة الكاظمي قرب أيام عيد الفطر المبارك لإعلان حالة الإنذار، متخذين من داعش واحتمال هجمات إرهابية شماعة لهذا الإنذار.ولفت مدير الأمن السابق إلى أن، الصراع الآن هو بين شعب العراق المتمثل بـ ثوار تشرين الحقيقين وممثلي الفوضى الخلاقة من بيادق الأجندات الخارجية، وكل الهجمات متوقعة.خطر داهممن جانبه يقول، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، أن إنذار "ج" الذي أعلنت السلطات الأمنية في البلاد تطبيقه ابتداء من غدا الأحد الموافق الأول من مايو/أيار القادم هو أعلى إخطار عسكري في العراق، وهو متقارب إلى حد ما مع إعلان الطوارئ ولا يتم اتخاذه إلا بعد خطر داهم متحقق على أرض الواقع، تسبقه أحداث أمنية مشهودة تحدث فيها انكسارات أمنية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إعلان السلطات الحكومية إنذار "ج" يؤكد قضيتين في العراق، الأولى بعد كل هذا الدمار الشامل الذي لحق بالموصل والمحافظات الغربية بعد دعم كبير قدمته الولايات الأمريكية المتحدة لحسم عسكري، تحت سياسة الأرض المحروقة خلفت ورائها عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء جراء القصف المميت، ولازلت جثث مدني أيمن الموصل تحت الأنقاض، ولازالت القوات الحكومية والمليشيات التي تشكلت بعد سيطرة داعش متواجدة ورفضت إعادة النازحين.وتابع النايل، الآن تخشى تلك المليشيات من مجموعات داعش التي تتواجد في سوريا أكثر من العراق، ومن يسيطر على الحدود هي مليشيات الحشد الشعبي، وإذا دخلت عناصر داعش ونفذت عملية هنا أو هناك فهذا يقتضي محاسبة الجهات التي تسيطر على الحدود، ويؤكد من جهة ثانية فشل السلطات الحكومية في بناء قدرات عسكرية واستخبارية تحافظ على الأمن.وأوضح عضو الميثاق الوطني، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومليشيات الحشد من مؤشرات طائفية، هي ذاتها التي سبقت ظهور داعش من اعتقالات طائفية وقتل خارج سلطة القضاء، وتهميش وإقصاء سياسي،والآن زادت تلك الأمور بشكل كبير، ولاسيما ربط المصالح الإيرانية على حساب الشعب العراقي.الاستهداف الطائفيوأكد النايل أن إنذار "ج" سيتكرر كثيرا في العراق في الأشهر القادمة، وأن الحل هو يكمن في إيقاف الاستهداف الطائفي وحل مليشيات الحشد والذهاب لبناء مؤسسة عسكرية وأمنية عراقية تحظى بدعم الشعب العراقي، وأن لا تنظر السلطات الحكومية بعين عوراء فقط على داعش، إنما هناك في هذه الأيام يشهد العراق دخول قوات وصواريخ متوسطة تابعة للحرس الثوري الإيراني ويفترض عدم السماح لهم بالدخول وتحويل الأراضي العراقي إلى بؤرة للصراعات الدولية والإقليمية لنصل إلى بر الأمان، لذلك أقول بأن هذا الاعلان له سياقات سياسية أكثر من أن تكون أمنية.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس /الجمعة/ - إن "القطاعات في بغداد ستدخل إنذار (ج) في اليوم الأول من الشهر المقبل حتى يكون هناك عدد كاف من المنتسبين لتغطية الأماكن بسرعة ومنها المقابر وتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ويستمر هذا الإنذار الى يوم الخامس من شهر مايو" بحسب "أش أ".وأضاف أن "القوات الأمنية في الفرقة السادسة تمكنت قبل يومين من قتل عنصر كبير في عصابات "داعش" الإرهابية المدعو محمد صدام المشهداني، فضلا عن قتل انتحاري كان معه في منطقة الطارمية وفق معلومات من وكالات الاستخباراتية العاملة في المنطقة".وأشار إلى أن "هناك معلومات تؤكد وجود انتحاريين يسعون إلى استهداف الأسواق والأماكن المكتظة"، مؤكدا "وجود خطة مراقبة تنفذها وكالات الأجهزة الأمنية والاستخبارات".

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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي