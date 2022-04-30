https://arabic.sputniknews.com/20220430/بعد-غياب-39-عاما-طرابزون-سبور-بطلا-للدوري-التركي-1061769998.html
بعد غياب 39 عاما.. طرابزون سبور بطلا للدوري التركي
بعد غياب 39 عاما.. طرابزون سبور بطلا للدوري التركي
نجح فريق طرابزون سبور في حصد لقب الدوري التركي للموسم الحالي 2021/2022، وذلك قبل 3 جولات على النهاية، اليوم السبت. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T20:57+0000
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مجتمع
أخبار تركيا اليوم
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وأكد الموقع الإلكتروني يالاكورة، مساء اليوم السبت، أن تتويج طرابزون التركي بلقب الدوري في بلاده، جاء اليوم بعد تعادله مع ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لكل فريق، وذلك في الجولة الـ35 للمسابقة.وبنتيجة التعادل الإيجابي لفريق طرابزون سبور، فقد رفع رصيده إلى 77 نقطة، يحتل بهم صدارة الدوري التركي، وذلك بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهو نادي فنربخشة، قبل ثلاث جولات كاملة من نهاية الموسم.وفي حال فوز منافسه التقليدي فنربخشة، في مبارياته الثلاث المتبقية، وحتى مع خسارة طرابزون سبور، فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط، إلا أن نادي طرابزون يتفوق في المواجهات المباشرة، حيث سبق أن فاز الأخير على فنربخشة بالدور الأول بثلاثة أهداف لهدف واحد، والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في لقاء الدور الثاني.ومع تتويج طرابزون سبور ببطولة الدوري التركي لهذا العام، يأتي بعد غياب 39 عاما كاملة، حيث يعود لقبه الأخير إلى العام 1983، وهو السابع للفريق عبر تاريخ مشاركاته في الدوري التركي.
https://arabic.sputniknews.com/20210215/بعد-تصدر-الدوري-التركي-موعد-خامس-مباريات-مصطفى-محمد-مع-غلطة-سراي-1048119678.html
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مجتمع, أخبار تركيا اليوم
بعد غياب 39 عاما.. طرابزون سبور بطلا للدوري التركي
20:57 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 21:25 GMT 30.04.2022) تابعنا عبر
نجح فريق طرابزون سبور في حصد لقب الدوري التركي للموسم الحالي 2021/2022، وذلك قبل 3 جولات على النهاية، اليوم السبت.
وأكد الموقع الإلكتروني يالاكورة
، مساء اليوم السبت، أن تتويج طرابزون التركي بلقب الدوري في بلاده، جاء اليوم بعد تعادله مع ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لكل فريق، وذلك في الجولة الـ35 للمسابقة.
15 فبراير 2021, 15:04 GMT
وبنتيجة التعادل الإيجابي لفريق طرابزون سبور، فقد رفع رصيده إلى 77 نقطة، يحتل بهم صدارة الدوري التركي
، وذلك بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهو نادي فنربخشة، قبل ثلاث جولات كاملة من نهاية الموسم.
وفي حال فوز منافسه التقليدي فنربخشة، في مبارياته الثلاث المتبقية، وحتى مع خسارة طرابزون سبور، فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط، إلا أن نادي طرابزون يتفوق في المواجهات المباشرة، حيث سبق أن فاز الأخير على فنربخشة بالدور الأول بثلاثة أهداف لهدف واحد، والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في لقاء الدور الثاني
.
ومع تتويج طرابزون سبور ببطولة الدوري التركي لهذا العام، يأتي بعد غياب 39 عاما كاملة، حيث يعود لقبه الأخير إلى العام 1983، وهو السابع للفريق عبر تاريخ مشاركاته في الدوري التركي.