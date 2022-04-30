https://arabic.sputniknews.com/20220430/بعد-مطالبته-الانسحاب-من-الحكومة-الإسرائيلية-رئيس-القائمة-العربية-للسنوار-نعزز-السلام-بين-الشعوب-1061765616.html

بعد مطالبته الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.. رئيس القائمة العربية للسنوار: نعزز السلام بين الشعوب

بعد مطالبته الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.. رئيس القائمة العربية للسنوار: نعزز السلام بين الشعوب

طالب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، القائمة العربية الموحدة بالانسحاب من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T17:32+0000

2022-04-30T17:32+0000

2022-04-30T17:33+0000

إسرائيل

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

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وجاء تصريح السنوار في خطاب له في ذكرى إحياء يوم القدس العالمي في مدينة غزة، اليوم، حيث طالب القائمة العربية الموحدة "عرب 48" وقائدها عباس منصور، بضرورة الانسحاب من حكومة نفتالي بينيت.ونقلت وكالة سما، مساء اليوم السبت، عن يحيي السنوار تأكيده مطالب القائمة الفلسطينية بالكنيست الإسرائيلي الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما دفع بعباس منصور إلى الرد عليه.ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم السبت، على لسان عباس منصور أنه "ليس مدين" للسنوار أو لأي أحد غيره، وما يقوم به هو أو أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة هو كل طيب للمجتمع العربي والشعب الفلسطيني، حيث يعتقد أن حوار الشراكة يعزز السلام بين الشعوب.وكان السنوار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، قد ألقى كلمة أكد من خلالها أن "سيف القدس لن يغمد في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى العودة والتحرير، والمساس بالأقصى والقدس يمثل حرب إقليمية دينية"، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى في خطر كبير وعلى الأمة العربية الاستعداد للدفاع عن القدس، مستطردا: "إن فصائل المقاومة على اتم الجهوزية والاستعداد في الدفاع عن القدس".وطالب يحيي السنوار كل فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، بدعوى أن المعركة ستبدأ بنهاية شهر رمضان، مبيَّنا "أن الاحتلال يريد أن يحول هذه الحرب إلى حرب إلى معركة دينية ولا نفضل أن تتحول إلى ذلك".وقال السنوار: "سنخرج من غزة ونعود إليها، واللي عاجبه عاجبه.. واللي مش عاجبه خاوة ورغمًا عن أنفه".

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إسرائيل, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, انتخابات الكنيست الإسرائيلي