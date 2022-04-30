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https://arabic.sputniknews.com/20220430/بوتين-يوقع-مرسوما-بدفع-مبلغ-من-المال-لقدامى-المحاربين-في-دونباس-وجزء-من-أوكرانيا-1061761345.html
بوتين يوقع مرسوما بدفع مبلغ من المال لقدامى المحاربين في دونباس وجزء من أوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما بدفع مبلغ من المال لقدامى المحاربين في دونباس وجزء من أوكرانيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن مدفوعات إضافية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى من دونباس ومن الأراضي المحررة في أوكرانيا في يوم النصر... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:52+0000
2022-04-30T13:52+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المرسوم: "بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، تقرر تقديم منحة لمرة واحدة في مايو/أيار 2022 إلى قدامى المحاربين المعوقين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في الحرب الوطنية العظمى الذين يعيشون في جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية لوغانسك الشعبية والأراضي المحررة في أوكرانيا، بمبلغ 10 آلاف روبل".وأصدر بوتين تعليمات إلى حكومة روسيا "لتوفير التمويل للتكاليف المرتبطة بتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك تكاليف دفع مبلغ مقطوع". تم توقيع المرسوم في 30 أبريل/نيسان، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع.
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أخبار أوكرانيا

بوتين يوقع مرسوما بدفع مبلغ من المال لقدامى المحاربين في دونباس وجزء من أوكرانيا

13:52 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن مدفوعات إضافية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى من دونباس ومن الأراضي المحررة في أوكرانيا في يوم النصر. ونشرت الوثيقة اليوم السبت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في المرسوم: "بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، تقرر تقديم منحة لمرة واحدة في مايو/أيار 2022 إلى قدامى المحاربين المعوقين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في الحرب الوطنية العظمى الذين يعيشون في جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية لوغانسك الشعبية والأراضي المحررة في أوكرانيا، بمبلغ 10 آلاف روبل".
وأصدر بوتين تعليمات إلى حكومة روسيا "لتوفير التمويل للتكاليف المرتبطة بتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك تكاليف دفع مبلغ مقطوع". تم توقيع المرسوم في 30 أبريل/نيسان، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع.
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