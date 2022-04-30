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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/بوتين-يوقع-مرسوما-لدعم-المتطوعين-المشاركين-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1061762749.html
بوتين يوقع مرسوما لدعم المتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة
بوتين يوقع مرسوما لدعم المتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن دعم الأنشطة التطوعية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، والذي ينص أيضا على دفع 5 ملايين روبل لعائلات... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T14:57+0000
2022-04-30T14:57+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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ونشرت الوثيقة اليوم السبت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها أيضا يُعهد بتنظيم الأنشطة التطوعية على أراضي دونباس إلى "روس ملاديوج". وتم توجيه هذا القسم، جنبا إلى جنب مع جمعية مراكز المتطوعين، لتحديد إجراءات اختيار وتدريب المتطوعين في دونباس ، "على أساس الحاجة إلى ضمان سلامة المتطوعين والتنفيذ الفعال لأنشطتهم"، و صدرت تعليمات الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الدفاع بـ "ضمان إجراءات آمنة ومنظمة لعبور حدود الدولة" من قبل المتطوعين.وفي وقت سابق، حدد بوتين أيضا مدفوعات قدرها 5 ملايين روبل و 3 ملايين روبل في حالة وفاة وإصابة عناصر الجيش الروسي والحرس الوطني المشاركين في عملية خاصة لحماية دونباس. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مبالغ مماثلة في حالة وفاة أو إصابة حرس الحدود الروس على الحدود مع أوكرانيا وجمهورية دونيتسك و لوغانسك. وبموجب مرسوم آخر، حدد بوتين مدفوعات قدرها 5 ملايين روبل و 3 ملايين روبل في حالة وفاة أو إصابة المسؤولين وموظفي المؤسسات الأخرى المرسلة إلى دونباس.
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أخبار أوكرانيا

بوتين يوقع مرسوما لدعم المتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

14:57 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022
قوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن دعم الأنشطة التطوعية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، والذي ينص أيضا على دفع 5 ملايين روبل لعائلات المتطوعين الذين لقوا حتفهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت الوثيقة اليوم السبت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها أيضا يُعهد بتنظيم الأنشطة التطوعية على أراضي دونباس إلى "روس ملاديوج". وتم توجيه هذا القسم، جنبا إلى جنب مع جمعية مراكز المتطوعين، لتحديد إجراءات اختيار وتدريب المتطوعين في دونباس ، "على أساس الحاجة إلى ضمان سلامة المتطوعين والتنفيذ الفعال لأنشطتهم"، و صدرت تعليمات الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الدفاع بـ "ضمان إجراءات آمنة ومنظمة لعبور حدود الدولة" من قبل المتطوعين.

ووفقا للمرسوم، في حالة وفاة متطوعين خلال العملية العسكرية الخاصة في أراضي جمهورية دونيتسك و ولوغانسك وأوكرانيا، ستحصل أسرهم على مبلغ إجمالي قدره 5 ملايين روبل. وتقول الوثيقة إن المتطوعين سيحصلون على 3 ملايين روبل في حالة حدوث إصابة. صدرت تعليمات إلى حكومة الاتحاد الروسي بأن تحدد في غضون أسبوع إجراءات سداد المدفوعات ذات الصلة، وكذلك إجراءات التأمين الطبي للمتطوعين خلال فترة إقامتهم في دونباس.

وفي وقت سابق، حدد بوتين أيضا مدفوعات قدرها 5 ملايين روبل و 3 ملايين روبل في حالة وفاة وإصابة عناصر الجيش الروسي والحرس الوطني المشاركين في عملية خاصة لحماية دونباس. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مبالغ مماثلة في حالة وفاة أو إصابة حرس الحدود الروس على الحدود مع أوكرانيا وجمهورية دونيتسك و لوغانسك. وبموجب مرسوم آخر، حدد بوتين مدفوعات قدرها 5 ملايين روبل و 3 ملايين روبل في حالة وفاة أو إصابة المسؤولين وموظفي المؤسسات الأخرى المرسلة إلى دونباس.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:21 GMT
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