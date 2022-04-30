بينيت معلقا على اعتقال منفذي "عملية أرئيل": سنصل إلى أي إرهابي ونحاسبه
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
© Sputnik . Evgueniy Batov/
سادت حالة من الارتياح في أروقة الحكومة الإسرائيلية بعد الإعلان عن اعتقال فلسطينيين قتلا حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة آرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الحكومة نفتالي بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر: "وضعت قوات الأمن أيديها الليلة على الإرهابيين".
وأضاف: "لا يوجد إرهابي لن نصل إليه ونحاسبه..حربنا على الإرهاب طويلة".
אני מבקש למסור את תנחומיי למשפחתו של המאבטח, שנרצח כשהוא מגן בגופו על בת זוגו מול המחבלים אמש באריאל.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 30, 2022
כוחות הביטחון שמו הערב את ידם על המחבלים.
אין טרוריסט שלא נגיע אליו ונבוא איתו חשבון.
המלחמה שלנו מול הטרור ארוכה.
יחד ננצח.
في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "انتصرت دولة إسرائيل دائما على الإرهاب، وستفعل كل ما يتطلبه الأمر، في جميع القطاعات، وفي جميع الأوقات وبكل الوسائل، لدحره حتى في هذه الأيام".
אני מבקש לשבח את השב"כ, כוחות הימ"מ וצה"ל, ששמו ידם על המחבלים שביצעו את הפיגוע אתמול באריאל ולהשתתף בצער משפחת המאבטח שנרצח. מדינת ישראל תמיד ניצחה את הטרור, ונעשה כל מה שיידרש, בכל הגזרות, בכל זמן ובכל האמצעים, בכדי להביס אותו גם בימים האלו.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 30, 2022
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "على كل إرهابي أن يعلم أن قوات الأمن ستقبض عليه ومن ساعده ومن أرسله. لا يمكن أن نسمح للإرهاب بأن يرفع رأسه".
מברך את כוחות הימ״מ והשב״כ על תפיסת הרוצחים הנתעבים. כל מחבל צריך לדעת שכוחות הבטחון ישיגו אותו, את מי שסייע לו ואת מי ששלח אותו. לא ניתן לטרור להרים את ראשו.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 30, 2022
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال فلسطينيين إثنين، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.
وأضاف في بيان أنه تم اعتقال الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان بلدة إحدى بلدات محافظة سلفيت شمالي الضفة.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عملية اعتقال منفذي الهجوم جاءت بعد 20 ساعة من مطاردتهما.
وأضافت: "بعد مطاردة مكثفة استمرت 20 ساعة، ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابيين الليلة (السبت) اللذين قتلا حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند مدخل مدينة أرئيل. واعتقل الاثنان دون مقاومة في قرية قراوة بني حسان وتم مصادرة أسلحتهما وهي بنادق طراز كارل غوستاف".
وتابعت: "يظهر التفتيش الأولي الذي أجرته قوات الأمن أن الإرهابيين، صديقان في العشرينات من العمر، لم يتم إرسالهما من قبل أي منظمة إرهابية - لكن أحدهما محسوب على حركة حماس".
وأشارت إلى أنه تم القبض عليهم في منازلهما، إلى جانب العديد من أقاربهما المشتبه في مساعدتهما، لافتة إلى أن أحدهم كان قد قضى في السابق فترة سجن قصيرة في سجن إسرائيلي.
وقالت إنه تم اقتيادهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الشاباك.
ومساء أمس الجمعة، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.