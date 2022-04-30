https://arabic.sputniknews.com/20220430/تأثير-صغير-ولكن-ملحوظ-على-تغير-المناخ-والنيازك-وقواعد-الحمض-النووي-1061761973.html

تأثير صغير ولكنه ملحوظ على تغير المناخ والنيازك وقواعد الحمض النووي

تأثير صغير ولكنه ملحوظ على تغير المناخ والنيازك وقواعد الحمض النووي

وجدت تحليلات بيانات أنه قد تحتفظ النيازك فوق المريخ بأدلة على وجود حياة فضائية قديمة. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T14:34+0000

2022-04-30T14:34+0000

2022-04-30T14:42+0000

راديو

مرايا العلوم

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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ والنيازك وقواعد الحمض النووي تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ والنيازك وقواعد الحمض النووي

ويبدو أن القمر له تأثير ضئيل لكنه ملحوظ على مناخ الأرض المتغير والذي يمكن أن يتسارع إلى النقطة التي يتم فيها اختراق هدف المناخ العالمي بخفض حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.- تم الآن العثور على جميع اللبنات الأساسية الأربعة للحمض النووي في النيازك، ما يشير إلى أن الصخور الفضائية ربما تكون قد أوصلت هذه المركبات إلى الأرض، ما ساهم في نشأة الحياة.- في دراسة نمذجة، وجد باحثون أن دورة القمر سيكون لها تأثير تبريد متواضع على متوسط درجات حرارة سطح الأرض هذا العقد، تليها درجة حرارة طفيفة في ثلاثينيات القرن الحالي. ويمكن لهذا النمط أيضا أن يفسر جزئيا التباطؤ المزعوم في ظاهرة الاحتباس الحراري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم ديميتري إيفانوفيتش مندلييف الكيميائي الروسي الذي ذاع صيته بسبب مساهمته في تأليف النسخة الأولى من الجدول الدوري للعناصر.وقد استطاع مندليف توقع الخواص الكيميائية للعناصر التي لم تكتشف في وقتها. وفي حالات عديدة غامر بالسؤال عن دقة الأوزان الذرية المقبولة في وقته، وكان يجادل بأنها لا تتطابق مع المتوقع لها بواسطة القانون الدوري، وقد أثبتت الأبحاث لاحقا صحة ما قال.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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