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https://arabic.sputniknews.com/20220430/تركيا-تنسحب-من-تمرين-مشترك-للناتو-إثر-خلافات-مع-اليونان-1061757992.html
تركيا تنسحب من تمرين مشترك للناتو إثر خلافات مع اليونان
تركيا تنسحب من تمرين مشترك للناتو إثر خلافات مع اليونان
انسحبت تركيا من تمرين مشترك لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، من المقرر أن تستضيفه اليونان الشهر المقبل، وذلك إثر نشوب خلافات مجددا بين البلدين، على خلفية تبادل... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:22+0000
2022-04-30T11:22+0000
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أنطاكيا/القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، عن مصادر أن تركيا اعتذرت في 22 من الشهر الجاري عن المشاركة في مناورات "لقاء النمر" لحلف شمال الأطلسي، والتي تنظم بشكل سنوي ومن المقرر أن تستضيفها اليونان من 9 إلى 20 مايو/أيار، بهدف عدم السماح لهذا البلد باستفزازها.وأوضحت المصادر أن اليونان "قامت بإضافات إلى اللائحة الفنية الخاصة بأنشطة المناورات، استخدمت فيها نهجا يستهدف تركيا ويستغل الخلافات بين البلدين".وبحسب "الأناضول"، فقد كشفت المصادر أن "القوات المسلحة التركية طالبت اليونان بتعديل اللائحة لاحتوائها على عبارات مخالفة للقانون الدولي وتزوير للحقائق لخدمة مصالحها السياسية، إلا أنها رفضت التعديل".يأتي الكشف عن الموقف التركي بعد ساعات من تجدد الاتهامات بين البلدين بشأن خرق المجال الجوي فوق بحر إيجة.وقالت مصادر أمنية تركية للتلفزيون التركي إن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام، وإن الجيش التركي رد على هذه الانتهاكات.فيما احتجت أثينا لدى السفير التركي على ما وصفته بـ "العدد غير المسبوق من الانتهاكات والتحليقات داخل الأجواء اليونانية، بما في ذلك على عدة مناطق مأهولة، نفذت في غضون يوم واحد"، وفق الخارجية. واتهمت أنقرة بانتهاج نهج استفزازي يتعارض مع مساعي تحسين ومناخ العلاقات.وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخاصة لكليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-مجالها-الجوي-1061733179.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم

تركيا تنسحب من تمرين مشترك للناتو إثر خلافات مع اليونان

11:22 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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انسحبت تركيا من تمرين مشترك لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، من المقرر أن تستضيفه اليونان الشهر المقبل، وذلك إثر نشوب خلافات مجددا بين البلدين، على خلفية تبادل اتهامات بخرق المجال الجوي فوق بحر إيجة.
أنطاكيا/القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، عن مصادر أن تركيا اعتذرت في 22 من الشهر الجاري عن المشاركة في مناورات "لقاء النمر" لحلف شمال الأطلسي، والتي تنظم بشكل سنوي ومن المقرر أن تستضيفها اليونان من 9 إلى 20 مايو/أيار، بهدف عدم السماح لهذا البلد باستفزازها.

وأوضحت المصادر أن اليونان "قامت بإضافات إلى اللائحة الفنية الخاصة بأنشطة المناورات، استخدمت فيها نهجا يستهدف تركيا ويستغل الخلافات بين البلدين".

وبحسب "الأناضول"، فقد كشفت المصادر أن "القوات المسلحة التركية طالبت اليونان بتعديل اللائحة لاحتوائها على عبارات مخالفة للقانون الدولي وتزوير للحقائق لخدمة مصالحها السياسية، إلا أنها رفضت التعديل".
مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
تركيا تتهم اليونان بانتهاك مجالها الجوي
أمس, 11:47 GMT


يأتي الكشف عن الموقف التركي بعد ساعات من تجدد الاتهامات بين البلدين بشأن خرق المجال الجوي فوق بحر إيجة.

وقالت مصادر أمنية تركية للتلفزيون التركي إن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام، وإن الجيش التركي رد على هذه الانتهاكات.

فيما احتجت أثينا لدى السفير التركي على ما وصفته بـ "العدد غير المسبوق من الانتهاكات والتحليقات داخل الأجواء اليونانية، بما في ذلك على عدة مناطق مأهولة، نفذت في غضون يوم واحد"، وفق الخارجية. واتهمت أنقرة بانتهاج نهج استفزازي يتعارض مع مساعي تحسين ومناخ العلاقات.

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخاصة لكليهما.
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