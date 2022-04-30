https://arabic.sputniknews.com/20220430/تركيا-تنسحب-من-تمرين-مشترك-للناتو-إثر-خلافات-مع-اليونان-1061757992.html

تركيا تنسحب من تمرين مشترك للناتو إثر خلافات مع اليونان

تركيا تنسحب من تمرين مشترك للناتو إثر خلافات مع اليونان

انسحبت تركيا من تمرين مشترك لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، من المقرر أن تستضيفه اليونان الشهر المقبل، وذلك إثر نشوب خلافات مجددا بين البلدين، على خلفية تبادل... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T11:22+0000

2022-04-30T11:22+0000

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أنطاكيا/القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، عن مصادر أن تركيا اعتذرت في 22 من الشهر الجاري عن المشاركة في مناورات "لقاء النمر" لحلف شمال الأطلسي، والتي تنظم بشكل سنوي ومن المقرر أن تستضيفها اليونان من 9 إلى 20 مايو/أيار، بهدف عدم السماح لهذا البلد باستفزازها.وأوضحت المصادر أن اليونان "قامت بإضافات إلى اللائحة الفنية الخاصة بأنشطة المناورات، استخدمت فيها نهجا يستهدف تركيا ويستغل الخلافات بين البلدين".وبحسب "الأناضول"، فقد كشفت المصادر أن "القوات المسلحة التركية طالبت اليونان بتعديل اللائحة لاحتوائها على عبارات مخالفة للقانون الدولي وتزوير للحقائق لخدمة مصالحها السياسية، إلا أنها رفضت التعديل".يأتي الكشف عن الموقف التركي بعد ساعات من تجدد الاتهامات بين البلدين بشأن خرق المجال الجوي فوق بحر إيجة.وقالت مصادر أمنية تركية للتلفزيون التركي إن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام، وإن الجيش التركي رد على هذه الانتهاكات.فيما احتجت أثينا لدى السفير التركي على ما وصفته بـ "العدد غير المسبوق من الانتهاكات والتحليقات داخل الأجواء اليونانية، بما في ذلك على عدة مناطق مأهولة، نفذت في غضون يوم واحد"، وفق الخارجية. واتهمت أنقرة بانتهاج نهج استفزازي يتعارض مع مساعي تحسين ومناخ العلاقات.وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخاصة لكليهما.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-مجالها-الجوي-1061733179.html

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