https://arabic.sputniknews.com/20220430/تعليق-عضوية-برلماني-بريطاني-في-كتلة-المحافظين-متهم-بمشاهدة-مواد-إباحية-في-مجلس-العموم-1061759309.html
تعليق عضوية برلماني بريطاني في كتلة المحافظين متهم بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم
تعليق عضوية برلماني بريطاني في كتلة المحافظين متهم بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم
قررت مجموعة من كتلة المحافظين في بريطانيا تعليق عضوية النائب البريطاني نيل باريش، حتى انتهاء تحقيقات بشأن اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:11+0000
2022-04-30T12:11+0000
2022-04-30T12:11+0000
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ونقل موقع "swissinfo" عن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان كريس هيتون-هاريس أن باريش البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب.ويقود رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحقيق حزب المحافظين البريطاني بعد أن اتهم أحد النواب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم، لكن لم يذكر اسمه صراحة في ذلك الوقت.وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حاليا تهما "بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.يشار إلى أن الثلاثة وزراء والنائبين يأتون ضمن 56 نائبا تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة "أنا أيضا" أو "Me too".
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تعليق عضوية برلماني بريطاني في كتلة المحافظين متهم بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم
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قررت مجموعة من كتلة المحافظين في بريطانيا تعليق عضوية النائب البريطاني نيل باريش، حتى انتهاء تحقيقات بشأن اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.
ونقل موقع "swissinfo"
عن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان كريس هيتون-هاريس أن باريش البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب.
ويقود رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحقيق حزب المحافظين البريطاني بعد أن اتهم أحد النواب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم، لكن لم يذكر اسمه صراحة في ذلك الوقت.
وعلق باريش على واقعة اتهامه قائلا: "سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات".
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حاليا تهما "بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.
يشار إلى أن الثلاثة وزراء والنائبين يأتون ضمن 56 نائبا تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة "أنا أيضا" أو "Me too".