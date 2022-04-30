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https://arabic.sputniknews.com/20220430/خبير-العملية-العسكرية-الروسية-تغير-معادلة-الموقف-الدولي-نحو-عالم-متعدد-الإقطاب-1061760376.html
خبير: العملية العسكرية الروسية تغير معادلة الموقف الدولي نحو عالم متعدد الإقطاب
خبير: العملية العسكرية الروسية تغير معادلة الموقف الدولي نحو عالم متعدد الإقطاب
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم في عملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:07+0000
2022-04-30T13:07+0000
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خبير: العملية العسكرية الروسية تغير معادلة الموقف الدولي نحو عالم متعدد الإقطاب
خبير: العملية العسكرية الروسية تغير معادلة الموقف الدولي نحو عالم متعدد الإقطاب
وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا: "أولئك الذين ينتهجون نهجا مستقلا في السياسة الداخلية والخارجية، يحاول الغربيون قمعهم بأكثر الأساليب وحشية".كما اتهم وزير الخارجية الولايات المتحدة والناتو بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا في أوكرانيا لفترة طويلة، معتبرين ذلك أداة لاحتواء موسكو.يقول الخبير في الشأن الأوروبي والدولي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио

خبير: العملية العسكرية الروسية تغير معادلة الموقف الدولي نحو عالم متعدد الإقطاب

13:07 GMT 30.04.2022
خبير: العملية العسكرية الروسية تغير معادلة الموقف الدولي نحو عالم متعدد الإقطاب
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم في عملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب.
وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا: "أولئك الذين ينتهجون نهجا مستقلا في السياسة الداخلية والخارجية، يحاول الغربيون قمعهم بأكثر الأساليب وحشية".
كما اتهم وزير الخارجية الولايات المتحدة والناتو بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا في أوكرانيا لفترة طويلة، معتبرين ذلك أداة لاحتواء موسكو.
يقول الخبير في الشأن الأوروبي والدولي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"معلوم أن العالم قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لن يكون العالم نفسه فيما بعد، لأن إحداثيات العالم الإمبريالي الذي حكم بحروب في الوكالة تشرف عليها الولايات المتحدة، والتي أغرقت العالم بديون كبيرة، وفي منظومة استهلاكية ونظام أحادي، لكن المعادلة تتغير الآن بهذه الخطوة التعديلية الروسية، وما يجري هو تعديل للموقف الدولي بعد سنوات من الاستقطاب، برأس واحد".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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