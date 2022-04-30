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دار الإفتاء المصرية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر
دار الإفتاء المصرية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T17:42+0000
2022-04-30T17:42+0000
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وقالت دار الإفتاء في بيانها، إنها استطلعت هلال شهرِ شوال للعام الهجري الجاري 1443 بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.وأضاف البيان أنه "قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال"، وعليه تعلن أن الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال.
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دار الإفتاء المصرية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

17:42 GMT 30.04.2022
© REUTERS / KHALED DESOUKIمصلون يحتفلون بعيد الفطر خارج الجامع الأزهر مصر
مصلون يحتفلون بعيد الفطر خارج الجامع الأزهر مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© REUTERS / KHALED DESOUKI
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
وقالت دار الإفتاء في بيانها، إنها استطلعت هلال شهرِ شوال للعام الهجري الجاري 1443 بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف البيان أنه "قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال"، وعليه تعلن أن الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال.
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