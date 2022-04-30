https://arabic.sputniknews.com/20220430/دار-الإفتاء-المصرية-تعلن-الاثنين-أول-أيام-عيد-الفطر-1061766111.html
دار الإفتاء المصرية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر
دار الإفتاء المصرية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T17:42+0000
2022-04-30T17:42+0000
2022-04-30T17:42+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1061766085_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_6f6d68ef99dc36a787b6d4c48dcde05b.jpg
وقالت دار الإفتاء في بيانها، إنها استطلعت هلال شهرِ شوال للعام الهجري الجاري 1443 بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.وأضاف البيان أنه "قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال"، وعليه تعلن أن الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1061766085_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_fd1db739385ce7b6f3850111c2abff5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
دار الإفتاء المصرية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر
تابعنا عبر
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
وقالت دار الإفتاء
في بيانها، إنها استطلعت هلال شهرِ شوال للعام الهجري الجاري 1443 بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف البيان أنه "قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال"، وعليه تعلن أن الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال.