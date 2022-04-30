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دب يطارد زوجين في جنح الظلام... فيديو
دب يطارد زوجين في جنح الظلام... فيديو
طارد دب أسود زوجين وكلبهما أثناء تجولهما ليلا في الفناء الأمامي من المنزل الواقع في مدينة أبوبكا في ولاية فلوريدا الأمريكية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T15:11+0000
2022-04-30T15:11+0000
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ووفقًا لجيسون وراشيل سميث، فقد ذهب الزوجان للمشي مع كلبهما حوالي الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء، 26 أبريل/نيسان.وقال جيسون: "كان الكلب يقضي حاجته، وعندها خرج الدب من خلف سيارة جاري وهاجمنا على الفور"، حسبما ذكر موقع"كليك أورلاندو".وحاول الرجل إخافة الدب عن طريق الصراخ، ولكن ذلك لم يؤثر على المفترس، واستمر في مطاردة الزوجين، وهرع جايسون وراشيل والكلب إلى المنزل، حيث لاحقهما الدب حتى عتبة الباب، وتمكنا مع حيوانهما الأليف في النهاية من دخول البيت قبل ثوانٍ قليلة من وصول الدب إلى الشرفة، وبعد أن اكتشف الأخير أن الزوجان قد اختفوا، عاد أدراجه.وأضاف جيسون سميث أن الدب عاد بعد ساعتين: "لدينا نافورة في الفناء الأمامي، لربما كان يحاول الشرب فحسب".
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نادي الفيديو

دب يطارد زوجين في جنح الظلام... فيديو

15:11 GMT 30.04.2022
© Photo / CC0دب (صورة أرشيفية)
دب (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Photo / CC0
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طارد دب أسود زوجين وكلبهما أثناء تجولهما ليلا في الفناء الأمامي من المنزل الواقع في مدينة أبوبكا في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ووفقًا لجيسون وراشيل سميث، فقد ذهب الزوجان للمشي مع كلبهما حوالي الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء، 26 أبريل/نيسان.
وقال جيسون: "كان الكلب يقضي حاجته، وعندها خرج الدب من خلف سيارة جاري وهاجمنا على الفور"، حسبما ذكر موقع"كليك أورلاندو".
وحاول الرجل إخافة الدب عن طريق الصراخ، ولكن ذلك لم يؤثر على المفترس، واستمر في مطاردة الزوجين، وهرع جايسون وراشيل والكلب إلى المنزل، حيث لاحقهما الدب حتى عتبة الباب، وتمكنا مع حيوانهما الأليف في النهاية من دخول البيت قبل ثوانٍ قليلة من وصول الدب إلى الشرفة، وبعد أن اكتشف الأخير أن الزوجان قد اختفوا، عاد أدراجه.
وأضاف جيسون سميث أن الدب عاد بعد ساعتين: "لدينا نافورة في الفناء الأمامي، لربما كان يحاول الشرب فحسب".
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