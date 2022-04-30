https://arabic.sputniknews.com/20220430/دولة-عربية-ترسل-طائرتين-محملتين-بالمواد-الغذائية-والطبية-إلى-إثيوبيا-وإقليم-تيغراي-فيديو-1061755510.html
دولة عربية ترسل طائرتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا وإقليم تيغراي... فيديو
دولة عربية ترسل طائرتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا وإقليم تيغراي... فيديو
أعلنت دولة عربية، إرسال طائرتين تحملان 34 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا، منها رحلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأخرى إلى إقليم تيغراي. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T08:59+0000
2022-04-30T08:59+0000
2022-04-30T08:59+0000
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وقالت دولة الإمارات إنها أرسلت الطائرتين ضمن الجسر الجوي الإغاثي المتواصل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا من النساء والأطفال، والعائلات التي تعاني أوضاعا صعبة وتحديات إنسانية كبيرة، نتيجة عدم توافر المواد الغذائية الأساسية والدعم الطبي اللازم.وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت بتسيير جسر جوي شمل إرسال 18 طائرة من الإمدادات الإغاثية، منها 9 طائرات إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحمل 420 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، و9 طائرات إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي تحمل 280 طنا.وأفادت بأن نحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر تضررا، منهم 960 ألفا من الأطفال والنساء قد استفادوا من هذه الإمدادات.يذكر أن دولة الإمارات قدمت 85 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
دولة عربية ترسل طائرتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا وإقليم تيغراي... فيديو
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أعلنت دولة عربية، إرسال طائرتين تحملان 34 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا، منها رحلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأخرى إلى إقليم تيغراي.
وقالت دولة الإمارات
إنها أرسلت الطائرتين ضمن الجسر الجوي الإغاثي المتواصل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا من النساء والأطفال، والعائلات التي تعاني أوضاعا صعبة وتحديات إنسانية كبيرة، نتيجة عدم توافر المواد الغذائية الأساسية والدعم الطبي اللازم.
وأوضحت أن إرسال المساعدات الإغاثية في إطار الجهود المستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للدول التي تواجه ضائقة خاصة من النساء والأطفال، وللمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت بتسيير جسر جوي شمل إرسال 18 طائرة من الإمدادات الإغاثية، منها 9 طائرات إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحمل 420 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، و9 طائرات إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي
تحمل 280 طنا.
وأفادت بأن نحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر تضررا، منهم 960 ألفا من الأطفال والنساء قد استفادوا من هذه الإمدادات.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت 85 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا
بالتعاون مع المنظمات الدولية.