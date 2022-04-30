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https://arabic.sputniknews.com/20220430/دونيتسك-تعلن-حصيلة-خسائرها-البشرية-والمادية-نتيجة-القصف-الأوكراني-على-أراضيها-1061754712.html
دونيتسك تعلن حصيلة خسائرها البشرية والمادية نتيجة القصف الأوكراني على أراضيها
دونيتسك تعلن حصيلة خسائرها البشرية والمادية نتيجة القصف الأوكراني على أراضيها
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، إنه على مدار الأيام الـ 73 الماضية، قتل 94 مدنيا... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T08:08+0000
2022-04-30T08:08+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت بعثة جمهورية دونيتسك على "تلغرام": "خلال 73 يوما من التصعيد، قتل 94 مدنيا، بينهم طفلان، بينما أصيب 422 مدنيا، بينهم 37 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة".وأضافت البعثة أن 2809 منازل و622 منشأة بنية تحتية مدنية تضررت، منها 37 مؤسسة طبية و96 مؤسسة تعليمية و163 منشأة للضمان الاجتماعي و26 منشأة للبنية التحتية الحيوية و300 منشأة للكهرباء والمياه والغاز.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.وتقدم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، أطنانا من المساعدات العسكرية؛ لتسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1061690456.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, العالم

دونيتسك تعلن حصيلة خسائرها البشرية والمادية نتيجة القصف الأوكراني على أراضيها

08:08 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، إنه على مدار الأيام الـ 73 الماضية، قتل 94 مدنيا وأصيب 422 آخرون نتيجة قصف القوات الأوكرانية على أراضيها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت بعثة جمهورية دونيتسك على "تلغرام": "خلال 73 يوما من التصعيد، قتل 94 مدنيا، بينهم طفلان، بينما أصيب 422 مدنيا، بينهم 37 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضافت البعثة أن 2809 منازل و622 منشأة بنية تحتية مدنية تضررت، منها 37 مؤسسة طبية و96 مؤسسة تعليمية و163 منشأة للضمان الاجتماعي و26 منشأة للبنية التحتية الحيوية و300 منشأة للكهرباء والمياه والغاز.
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
28 أبريل, 06:44 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.

وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

وتقدم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، أطنانا من المساعدات العسكرية؛ لتسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:42 GMT
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