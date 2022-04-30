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رئيس الوزراء العراقي يوضح إلى أي مدى وصلت المحادثات بين إيران والسعودية
رئيس الوزراء العراقي يوضح إلى أي مدى وصلت المحادثات بين إيران والسعودية
كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن توقعاته بشأن المحادثات بين إيران والسعودية، موضحا إلى مدى وصلت الأمور بين البلدين. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:01+0000
2022-04-30T11:01+0000
العراق
السعودية
إيران
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جاء ذلك مقابلة أجرتها معه جريدة "الصباح" العراقية، وتم نشرها اليوم السبت. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك جولات مقبلة من الحوار بين طهران والرياض، قال الكاظمي "تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق، الكثير منها لم يعلن عنه".وأضاف الكاظمي أن السعودية وإيران "تتعاملان مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ووفق متطلبات الوضع الحالي للمنطقة".كما أشاد بالأجواء السائدة في المباحثات الجارية بوساطة بلده بين السعودية وإيران.وأوضح الكاظمي أن لدى العراق مصلحة مباشرة في التوصل إلى تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/وزير-الخارجية-العراقي-يكشف-عن-مذكرة-تفاهم-من-10-بنود-بين-إيران-والسعودية-1061605331.html
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العراق, السعودية, إيران

رئيس الوزراء العراقي يوضح إلى أي مدى وصلت المحادثات بين إيران والسعودية

11:01 GMT 30.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن توقعاته بشأن المحادثات بين إيران والسعودية، موضحا إلى مدى وصلت الأمور بين البلدين.
جاء ذلك مقابلة أجرتها معه جريدة "الصباح" العراقية، وتم نشرها اليوم السبت.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك جولات مقبلة من الحوار بين طهران والرياض، قال الكاظمي "تمكنا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق، الكثير منها لم يعلن عنه".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
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25 أبريل, 15:29 GMT
وأضاف الكاظمي أن السعودية وإيران "تتعاملان مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ووفق متطلبات الوضع الحالي للمنطقة".
كما أشاد بالأجواء السائدة في المباحثات الجارية بوساطة بلده بين السعودية وإيران.
وتابع: "نحن واثقون بأن التفاهم بات قريبا".
وأوضح الكاظمي أن لدى العراق مصلحة مباشرة في التوصل إلى تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
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